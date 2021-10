Piłkarz Premier League zatrzymany. Zarzucono mu napaść seksualną

Jak podaje Sky Sports, do zatrzymania doszło w nocy z wtorku na środę. Dwóch mężczyzn bawiących się w klubie w Brighton miało dopuścić się do napaści seksualnej na kobietę. Jeden z nich ma około 40 lat, a drugi to dwudziestokilkuletni piłkarz Brighton & Hove Albion, czyli zespołu rywalizującego w Premier League. „Obaj mężczyźni pozostaną w areszcie” – przekazała policja z Sussex w oświadczeniu. „Ofiara otrzymała specjalistyczne wsparcie” – dodano.

Zgodnie z prawem, policja nie może ujawnić personaliów zatrzymanych. Klub Brighton & Hove Albion przekazał z kolei w komunikacie, że został poinformowany o śledztwie prowadzonym w sprawie „rzekomej napaści”. „Sprawa jest przedmiotem śledztwa, przez co klub nie jest w stanie jej komentować" – dodano, potwierdzając zarazem, że jednym z zatrzymanych jest zawodnik Brighton.

Dobry start Brighton

Przypomnijmy, w barwach Brighton & Hove Albion występuje Jakub Moder, który od początku sezonu zagrał w siedmiu meczach ligowych, odnotowując jedną asystę. Reprezentant Polski ma jednak problem z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie, przez co najczęściej pojawia się na boisku, wchodząc z ławki rezerwowych.

Koledzy Modera z kolei spisują się na boiskach Premier League bardzo dobrze, zajmując po siedmiu kolejkach bardzo dobre, szóste miejsce. Liderem pozostaje Chelsea, która wyprzedza Liverpool i Manchester City.

