Steve Bruce zwolniony z Newcastle. Szejkowie chcą zatrudnić bardziej znane nazwisko

To początek potężnych zmian w Newcastle United. Niedawno klub został kupiony przez nowych właścicieli – Saudyjski Fundusz Inwestycyjny (PIF), którego majątek wyceniany jest na około 320 miliardów, czyli 14 razy więcej niż ten posiadany przez właściciela Manchesteru City. Do przewidzenia było, że jednym z pierwszych ruchów będzie zmiana na stanowisku trenera.

Newcastle zwolniło Steve'a Bruce'a

– Trzeba być realistą. Jestem w tej branży wystarczająco długo by wiedzieć, że nowi właściciele chcą nowych trenerów – mówił Steve Bruce chwilę po przejęciu klubu przez szejków. 17 października Newcastle grało spotkanie z Tottenhamem. Był to 1000. mecz 60-letniego szkoleniowca w roli profesjonalnego trenera. Sroki przegrały 2:3. Bruce nie został jednak zwolniony od razu po spotkaniu. Na tę decyzję czekał jeszcze trzy dni. W środę Newcastle oficjalnie potwierdziło, że Anglik przestał pełnić funkcję szkoleniowca.

Premier League. Liczby Steve'a Bruce'a w Newcastle

Steve Bruce rozpoczął pracę z Newcastle w lipcu 2019 roku. Poprowadził zespół w 97 spotkaniach, 29 z nich wygrał, 25 zremisował i 43 przegrał. Pierwszy sezon zakończył z drużyną na 13. miejscu, a drugi na 12. Jego największe sukcesy z tym klubem to dotarcie do ćwierćfinałów pucharowych rozgrywek w Anglii.

Kto zastąpi Steve'a Bruce'a?

Nie ma jeszcze dokładnych informacji na temat tego, z kim chcą podpisać kontrakt właściciele Newcastle. Wiadomo jednak, że chcą aby było to duże nazwisko. Do czasu wyboru nowego szkoleniowca, funkcję pierwszego trenera pełnić będzie dotychczasowy asystent Bruce'a – Graeme Jones. 60-latek to już drugi trener z Premier League, który pożegnał się z posadą. Pierwszym był Xisco z Watfordu, którego zastąpił Claudio Ranieri.

