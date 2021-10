Długa lista zarzutów wobec Solskjaera. Wiemy, kto może go zastąpić w Manchesterze United

Po haniebnej klęsce, jaką była przegrana 0:5 z Liverpoolem w dziesiątej kolejce Premier League, posada Ole Gunnara Solskjaera w Manchesterze United zawisła na włosku. – Atmosfera stała się równie toksyczna jak za kadencji Jose Mourinho – czytamy w artykule, który opublikowano na łamach „ESPN”.

Premier League. Zarzuty wobec Ole Gunnara Solskjaera

Największym kłopotem szkoleniowca Czerwonych Diabłów jest to, że zupełnie stracił posłuch w szatni. Choć Solskjaer jest żywą legendą tego zespołu (grał w nim w latach 1996-2007 za czasów Sir Alexa Fergusona), sam ten status nie robi wrażenia na jego obecnych podopiecznych. Piłkarze mają bowiem sporo uwag co do warsztatu szkoleniowego Norwega.

Ze wspomnianego tekstu dowiadujemy się między innymi, że wszystkich frustruje nieumiejętność usprawnienia gry defensywnej Manchesteru, który stracił już 15 bramek w dziewięciu spotkaniach. Mniej od drużyn takich jak Watford, Burnley, Newcastle lub Norwich, czyli zespoły walczące o utrzymanie.

Ponadto w Anglii sporo mówi się o faworyzowaniu niektórych zawodników przez Solskjaera. Nie padają w tej kwestii konkretne nazwiska, niemniej chodzi o to, że na decyzjach personalnych cierpią zawodnicy, którzy w trudnych chwilach mogliby wnieść coś pozytywnego do zespołu, a nie dostają minut. W tym gronie są: Jesse Lingard, Donny van de Beek i Nemanja Matić. ESPN wspomina też, że trener nie potrafi uwolnić maksymalnego potencjału napastników oraz wypracować nici porozumienia między Masonem Greenwoodem a Cristiano Ronaldo.

„Brakuje mu doświadczenia, odpowiedniej mentalności i umiejętności, które posiadają choćby Pep Guardiola, Thomas Tuchel czy Juergen Klopp” – czytamy na łamach „ESPN”.

Antonio Conte przejmie Manchester United?

Wiadomo już też, kto najprawdopodobniej przejmie Manchester United. Chodzi o Antonio Conte, który od minionego lata pozostaje bez klubu. Po sezonie Włoch rozstał się z Interem Mediolan (szukającym oszczędności), mimo że zdobył z nim mistrzostwo kraju. Wcześniej Conte pracował już w Premier League, konkretnie w Chelsea, z którą wygrał ligowy tytuł oraz FA Cup.

