Jak długo Fabiański zostanie w West Hamie i kiedy skończy karierę? „Mogę zakręcić się koło tej liczby”

9 października 2021 roku Łukasz Fabiański pożegnał się z reprezentacją Polski. Wiązało się to przede wszystkim jasną deklaracją Paulo Sousy co do tego, że to Wojciech Szczęsny będzie niekwestionowanym numerem jeden w bramce Biało-Czerwonych. 36-letni bramkarz uznał zatem, że powinien skupić się na sobie i swojej karierze klubowej. W rozmowie z portalem meczyki.pl Fabiański wypowiedział się na wiele nurtujących tematów.

Premier League. Łukasz Fabiański o nowym kontrakcie w West Hamie

– Premier League to szczyt marzeń piłkarza. Czuję się na tyle dobrze, że mogę tu jeszcze trochę pograć – wyznał bramkarza Młotów. Jak długo? Okazuje się, że jeszcze przynajmniej kilka lat. – Będę oceniał krok po kroku, ale patrząc na przykład na Artura Boruca czy wielu innych bramkarzy, można z powodzeniem bronić do czterdziestki. Myślę, że jestem w stanie zakręcić się wokół tej liczby. Czuję się bardzo dobrze. Piłka nożna cały czas sprawia mi wielką radość – powiedział.

Golkiper zdradził również, że nie chce odchodzić ze swojej obecnej drużyny. – Z tego co się orientuję, to były już prowadzone jakieś wstępne rozmowy. Mam nadzieję, że na spokojnie dojdziemy do dobrego rozwiązania dla obu stron. Nie widzę powodów, aby miało być inaczej, skoro klub i ja jesteśmy zadowoleni z tej współpracy – opowiedział Fabiański. Ponoć w grę wchodzi roczny kontrakt i ewentualne kolejne przedłużenia na podobnej zasadzie już później. – To w sumie logiczne rozwiązanie z wielu względów. Chodzi o pewnego rodzaju minimalizacja ryzyka – wyjaśnił, dlaczego nie zależy mu na dłuższym kontrakcie.

Benfica chciała pozyskać Fabiańskiego

Fabiański wyznał również, że swego czasu mógł zostać bramkarzem lizbońskiej Benfiki. – Ludzie z tego klubu skontaktowali się ze mną bezpośrednio i powiedzieli, że są mną zainteresowani. Szczerze mówiąc, nie brałem tej propozycji na poważnie pod uwagę – opowiedział były już reprezentant Polski. Dlaczego podjął taką decyzję? – Cały czas wierzyłem w projekt West Hamu. Czułem, że będziemy rośli. No i nie chciałem zmieniać ligi – zakończył.

Czytaj też:

Jerzy Dudek dla „Wprost”: Gdyby Ronaldo robił takie liczby, każdy by mówił o Złotej Piłce