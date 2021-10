Co za trafienie piłkarza Liverpoolu! „Jak on to uderzył?”

Liverpool FC po efektownym ograniu Manchesteru United w lidze przystąpił do dalszej rywalizacji w Pucharze Ligi Angielskiej. The Reds walkę o trofeum zaczęli od trzeciej rundy, gdzie ograli Norwich City. W 1/8 finału przyszło im z kolei mierzyć się z Preston North End, czyli zespołem występującym na co dzień w Championship.

Origi i jego efektowna bramka

Jurgen Klopp wprawdzie posłał na boisko rezerwowy skład, ale jego podopieczni i tak wywiązali się z zadania. Wynik spotkania w 62. minucie otworzył Takumi Minamino, który wykorzystał podanie od Neco Williamsa i z kilku metrów wpakował piłkę do siatki. Duży udział w tej bramce miał Tyler Morton, który długim podaniem z własnej połowy uruchomił Williamsa.

Akcję z 62. minuty przyćmił Divock Origi, który w 84. minucie podwyższył prowadzenie The Reds. Piłka po strzale Kostasa Tsimikasa uderzyła w poprzeczkę, do piłki dopadł Williams, ale jego strzał zablokowali defensorzy Preston. Futbolówka ostatecznie trafiła właśnie do Origiego, który efektownym strzałem pokonał bramkarza, wprawiając przy tym w osłupienie komentatorów Eleven Sports.

Sebastian Chabiniak i Filip Kapica nie kryli zachwytu nad bramką Belga. – Niewidoczny cały mecz i nagle w tym momencie zdjął pelerynę niewidkę. Co to była za bramka. Po to się proszę państwa ogląda takie mecze, żeby coś takiego wyczarował niewidoczny Divock Origi. Rany boskie. Milczymy, bo zbieramy szczękę z podłogi – mówili.

Nie tylko Liverpool gra dalej

Liverpool dzięki wygranej z Preston zameldował się w ćwierćfinale rozgrywek. Oprócz The Reds do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej awansowały: Chelsea, Arsenal, Sunderland, Brentford, West Ham United, Leicester City oraz Tottenham Hotspur.

