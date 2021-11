Tottenham szybko znalazł nowego trenera. Spurs biorą specjalistę z Włoch

Wiele wskazuje na to, że Tottenham znalazł nowego menedżera. Ósma siła Premier League zdecydowała się na zmianę na tym kluczowym stanowisku. Według najnowszych doniesień to już w zasadzie pewne, że Spurs poprowadzi Antonio Conte.

Premier League. Błędy Nuno Espirito Santo

1 listopada władze klubu ze stolicy Anglii straciły cierpliwość po kolejnej kompromitującej porażce, odniesionej przez zespół Nuno Espirito Santo. W ostatniej kolejce ligowej jego podopieczni przegrali aż 0:3 z Manchesterem United, który de facto też zmaga się z różnymi kłopotami natury sportowej.

Ta porażka przelała jednak czarę goryczy, choć trzeba przyznać, że na pewno wiele znaczyły także inne prestiżowe, aczkolwiek przegrane spotkania. W obecnym sezonie Tottenham fatalnie radził sobie w spotkaniach derbowych. W rozgrywkach 2021/22 były takie aż cztery i w żadnym z nich Spurs nie zdołali uzyskać korzystnego rezultatu. Ba, zdobyli w nich zaledwie jedną bramkę – z Arsenalem (1:3). W pozostałych meczach było: 0:3 z Crystal Palace; 0:3 z Chelsea i 0:1 z West Hamem.

To oczywiście nie był jedyny wyznacznik dla zwolnienia Nuno. Lista zarzutów wobec Portugalczyka jest długa. Londyńczycy zupełnie nie radzili sobie w ofensywie, Kane jest w fatalnej formie jak na swoje możliwości, a trener ten nie potrafił również utrzymać kontroli nad szatnią, której niektórzy członkowie się wobec niego buntowali.

Antonio Conte zostanie nowym szkoleniowcem Tottenhamu Hotspur

Jest zatem wiele rzeczy, które nowy szkoleniowiec Tottenhamu będzie musiał naprawić. Antonio Conte, bo o nim mowa, niemal na pewno przejmie tę drużynę, o czym na Twitterze poinformował Fabrizio Romano – dziennikarz doskonale zorientowany w realiach transferowych. Według niego Włoch zwiąże się ze Spurs umową ważną do czerwca 2023 roku.

To ponoć nie było pierwsze podejście władz klubu ze stolicy Anglii do szkoleniowca z Italii. Zatrudnić go chciano już latem, ale wtedy Conte odmówił. Później sporo pisało się na Wyspach, że może przejąć Manchester United po Ole Gunnarze Solskjaerze, ale Norweg na razie zachował posadę. Wcześniej Conte pracował w Juventusie, Chelsea, Interze czy reprezentacji Włoch.

