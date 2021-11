Legenda Manchesteru United uważa, że Solskjaer powinien odejść. „Już czas”

Żeby podsumować ostatnią formę Manchesteru United wystarczy powiedzieć, że w ostatnich sześciu meczach ligowych Czerwone Diabły zdobyły tylko cztery punkty. Dodatkowo dwie ostatnie porażki są dla fanów wyjątkowo bolesne – 0:5 z odwiecznym rywalem Liverpoolem i 0:2 z sąsiadem zza miedzy, Manchesterem City. Gdyby teraz zakończył się sezon drużyna z czerwonej strony Manchesteru nie zagrałaby nawet w Lidze Europy. Mimo wszystko Solskjaer ciągle trzyma się na stanowisku pierwszego trenera United.

Rio Ferdinand: Zawsze byłem trochę sceptyczny

Rio Ferdinand jest bezsprzecznie jednym z legendarnych zawodników Manchesteru United, który wraz z tym klubem aż sześć razy sięgał po mistrzostwo Premier League. Angielski obrońca od początku miał pewne obiekcje co do zdolności Solskjaera do poprowadzenia drużyny z powrotem na szczyt. – Zawsze byłem trochę sceptyczny. Czy on da radę? Nie byłem pewny, nie byłem przekonany. Starałem się po prostu wierzyć, że tak będzie – powiedział Ferdinand w swoim „Vibe with Five YouTube show”.

Obrońca za każdym razem doszukuje się w drużynie Manchestery jakiegoś porządku, jakiejś konkretnej taktyki. – Ja nie widzę w grze United żadnej filozofii, żadnej osobowości. Siedzę i nie wiem, na co patrzę – stwierdził Ferdinand. Sześciokrotny mistrz Anglii zasugerował Solskjaerowi dobrowolne poddanie się do dymisji, gdyż nie ma w tym klarującej się przyszłości. – Patrząc na to, jaką drużynę zebrał pod swoimi skrzydłami i co pokazał w tym sezonie, może to jest czas, by ustąpić miejsca komuś innemu, kto może nas zabrać na wyżyny – stwierdził Ferdinand.

