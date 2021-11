Z Liverpoolu odejdzie architekt jego wielkich sukcesów. Napisał list otwarty

O takim scenariuszu mówiło się od kilku tygodni, a 10 listopada dostaliśmy jego potwierdzenie. Wszystko wskazuje na to, że niebawem z Liverpoolem pożegna się człowiek, bez którego The Reds prawdopodobnie nie osiągnęliby żadnego z ostatnich sukcesów. Chodzi o dyrektora sportowego, czyli Michaela Edwardsa.

Michael Edwards żegna się z Liverpoolem

Klub rozstanie się z działaczem na koniec sezonu 2021/22, o czym poinformował na łamach swojego oficjalnego serwisu internetowego. W artykule, który ukazał się na portalu Liverpoolu, można przeczytać wiele pochlebnych opinii na temat pracy dyrektora sportowego. „Jego wkład w osiągnięcia Liverpoolu przetrwają próbę czasu. Odegrał wielką rolę w odbudowaniu marki klubu i ukształtowanie go w taki sposób, jaki widzimy dzisiaj. Bardziej uroczysty hołd będzie można mu złożyć, gdy naprawdę nas opuści” – głosi tekst.

Sam Edwards natomiast jeszcze wcześniej napisał list otwarty, do wszystkich kibiców The Reds. „Dziesięć lat to całkiem długi okres w karierze zawodowej każdego człowieka. W realiach piłki nożnej to cała epoka. Zwłaszcza w klubie takim jak Liverpool, gdzie oczekiwania i standardy nigdy nie są niższe od tych, na które zasługują kibice. Bycie częścią tego klubu było zaszczytem: z uwagi na ludzi, z którymi współpracowałem i sukcesy, którymi wspólnie się cieszyliśmy” – wyznał Edwards.

Premier League. Kim jest Michael Edwards?

Stanowisko dotychczasowego dyrektora sportowego przejmie 42-letni Julian Ward, który dotychczas blisko współpracował z Edwardsem jako jego asystent. Jak wspomniał sam działacz, w Liverpoolu pracował przez dekadę. Najpierw pełnił funkcję szefa analityków, potem był dyrektorem do spraw technicznych. Dyrektorem sportowym mianowano go w 2016 roku.

Spekuluje się, że następnym przystankiem w karierze zawodowej Anglika będzie Newcastle United, wykupione niedawno przez inwestorów z Arabii Saudyjskiej.

