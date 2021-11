Czeski miliarder przejął część udziałów w klubie Fabiańskiego. Nadchodzą złote czasy West Hamu?

West Ham jak na razie rozgrywa najlepszy sezon od lat. Podopieczni Davida Moyesa nie przegrali żadnego z siedmiu ostatnich spotkań, a tylko jedno z nich nie zakończył się ich ostatecznym zwycięstwem. Wyniki, jakie Młoty prezentują w ostatnich tygodniach, naprawdę robią wrażenie.

Przede wszystkim drużyna Łukasza Fabiańskiego pokonała nie tak dawno Manchester Cit w 1/8 Pucharze Ligi Angielskiej. Wcześniej z tego samego pucharu został wyeliminowany przez nich Manchester United. West Ham wygrał jeszcze po drodze z Tottenhamem, a na deser zostawili sobie starcie z niepokonanym do tej pory Liverpoolem. Młotom udało się wygrać to spotkanie 3:2 i przeskoczyć The Reds w tabeli ligowej. David Moyes z ekipą znajdują się obecnie na trzecim miejscu i mają tylko trzy punkty straty do liderującej Chelsea.

Premier League. Czeski miliarder zainwestował w West Ham

Dobra dyspozycja klubu to nie jedyna wspaniała wiadomość dla kibiców West Hamu. Czeski miliarder Daniel Kretinsky postanowił wykupić 27 proc. udziałów w klubie. Biznesmen dołączy do grona decydentów klubowych, wraz ze swoim współpracownikiem Pavlem Horskym. W składzie zarządu będą jeszcze dotychczasowi właściciele David Sullivan, David Gold i Karren Brady. – Zawsze dążymy do rozwoju, a zaangażowanie Daniela przyniesie inwestycje, które wzmocnią pozycję klubu, a co za tym idzie, pomagą w rozwoju kluczowego obszaru zainteresowania klubu – powiedziała Brady.

Daniel Kretinsky jest również właścicielem topowego czeskiego klubu Spartaka Praga. Biznesmen powiedział, że jest „zachwycony wizją przyszłości, jaka czeka go i Młoty”.

