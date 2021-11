To już oficjalne. Steven Gerrard został nowym trenerem Aston Villi!

Aston Villa zwolniła w niedzielę swojego poprzedniego trenera Deana Smitha, ponieważ drużyna pod jego kierownictwem zaliczyła aż pięć porażek z rzędu. Angielski klub po niespodziewanej wygranej z Manchesterem United przegrał z Tottenhamem, Wolverhampton, Arsenalem, West Hamem i Southampton. Właścicielom klubu skończyła się cierpliwość i Smith musiał pożegnać się z posadą.

Rozpoczęły się aktywne poszukiwania nowego trenera. Pośród kandydatów sensacyjnie był wspominany nawet Paulo Sousa, ale ten jest skupiony na pracy z kadrą Polski. Aston Villa chciała mieć zakontraktowanego szkoleniowca jeszcze przed ligowym meczem 20 listopada przeciwko Brigthon.

Steven Gerrard nowym trenerem Aston Villi

„Aston Villa z przyjemnością ogłasza, że nowym trenerem klubu został właśnie Steven Gerrard” – napisano na oficjalnym profilu klubu. To kolejny stopień w karierze angielskiego szkoleniowca. Wcześniej były kapitan Liverpoolu pracował z młodzieżówkami The Reds, a tuż przed objęciem klubu Premier League, przez parę sezonów trenował Glasgow Rangers.

Steven Gerrard przyszłym trenerem Liverpoolu?

Wiele osób upatruje w Stevenie Gerrardzie następcy Jurgena Kloppa w Liverpoolu. Patrząc na ścieżkę rozwoju, jaką przyjął Anglik, niewykluczone, że już za parę lat to on usiądzie na ławce The Reds i na nowo zacznie budowanie swojej legendy, tym razem z perspektywy managera zespołu.

