Reprezentant Polski hejtowany po meczu z Chelsea. Wymowna reakcja piłkarza

Po sobotnich meczach ligi angielskiej zrobiło się głośno o Mateuszu Klichu. Pochodzący z Polski zawodnik wystąpił w jednym z nich, w którym Leeds United przegrało z Chelsea, choć wiele wskazywało na to, że podopieczni Marcelo Bielsy jednak wywalczą remis. Przez naszego rodaka ta sztuka im się nie udała. W związku z tym kibice Leeds wzięli go na celownik.

Leeds United przegrało z Chelsea przez Mateusza Klicha

Jak wyglądała cała sytuacja? Byłą 94. minuta meczu, a na tablicy widniał wynik 2:2, który zadowalał gości. Wtedy jednak „do akcji” wkroczył Klich, w ostry i nieprawidłowy sposób zaatakował przeciwnika. Musiał kryć Ruedigera, którego w niegroźnej sytuacji kopnął w nogę. Sędzia nie miał wątpliwości co do przewinienia Polaka i po chwili podyktował rzut karny. Do „jedenastki” podszedł Jorginho i dał swojemu zespołowy zwycięstwo 3:2.

Skutkiem tego była nagonka fanów Leeds United, którzy w mediach społecznościowych zaczęli obrażać pomocnika w wyjątkowo wulgarny sposób. Co na to sam piłkarz? Klich postanowił odciąć się od negatywnych emocji i po chwili dezaktywował swoje konto na Twitterze.

Premier League 2021/22. Jeden z kibiców broni Mateusza Klicha

Jeden z fanów The Peacocks wziął jednak naszego pomocnika w obronę. „Najgorsza rzecz dotycząca naszego fanbejsu jest taka, że znalazła sobie kozła ofiarnego i go trollowała. Mieliśmy sześciu ważnych zawodników niedostępnych na to spotkanie, a i tak prawie udało nam się pokonać ten londyński zespół. Przestańcie pisać do piłkarzy. To nie jest mądre” – napisał kibic o nicku „catbm74”.

