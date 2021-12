Cele transferowe Aston Villi mają mieć określone cechy. Chodzi również o szczepienie

Aston Villa pod wodzą Stevena Gerrarda rozwija skrzydła. Angielski trener prowadził swój nowy klub w pięciu spotkaniach ligowych, w których zanotował trzy zwycięstwa i dwie porażki. Warto jednak zaznaczyć, że przegrane spotkania były rozgrywane odpowiednio z Manchesterem City (1:2) i Liverpoolem (0:1). Szczególnie w meczu przeciwko byłej drużynie Gerrarda Aston Villa dała radę mocno napsuć krwi mistrzom Anglii z 2020 roku, ponieważ zwycięska i jedyna bramka dla The Reds padła dopiero z rzutu karnego.

Aston Villa. Wzmocnienia personalne na 2022 rok

Jak podaje „The Times” Aston Villa będzie szukała w zimowym okienku transferowym celów o określonych cechach. Steven Gerrard chce unikać podpisywania kontraktów z zawodnikami, którzy nie są zaszczepieni, ponieważ twierdzi, że pandemia może jeszcze przyspieszyć. Klub za wszelką cenę chce uniknąć wysokiego poziomu zakażeń w klubie i problemów, z którymi boryka się w tym momencie na przykład Tottenham.

Spurs musieli w tym sezonie przełożyć już mecz ligowy i, co gorsza, odwołać spotkanie Ligi Konferencji Europy, co w konsekwencji zaowocowało odpadnięciem Tottenhamu z tych rozgrywek. Swój mecz, który miał być rozgrywany we wtorek, musiał przełożyć również Manchester United, ponieważ paru zawodników z pierwszej drużyny i sztabu szkoleniowego otrzymało pozytywny wynik testu. Wszystkie kluby Premier League zgłosiły do tej pory aż 42 przypadki zakażenia wirusem COVID-19, z czego dwa z nich są w Aston Villi. Nie zalicza się jednak do nich reprezentant Polski Matty Cash.

