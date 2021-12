Carabao Cup. Tottenham melduje się w półfinale rozgrywek. Drużyna Fabiańskiego odpadła

Tottenham na stałe wrócił do gry po długiej przerwie. Przed spotkaniem z West Hamem Spurs mierzyli się z Liverpoolem, z którym udało im się zremisować 2:2, po wielu kontrowersjach, jakie zaserwował kibicom i zawodnikom sędzia Paul Tierney. Wspomniana przerwa, która trwała od 4 grudnia do niedawna, związana była z zakażeniami COVID-19, jakie wykryto wśród zawodników i sztabu Antonio Conte.

Carabao Cup 2021/22. Tottenham nadal w strzeleckiej formie

W meczu Tottenhamu z West Hamem na pierwszego gola czekaliśmy trochę dłużej, niż w przypadku spotkania Liverpoolu z Leicester City. Trafieniem na 1:0 w 29. minucie popisał się Steven Bergwijn z Holandii. Piłkarz dostał przytomnne podanie prostopadłe od Pierre-Emile Hojbierga i przy odrobinie szczęścia skierował piłkę do siatki. Młoty odpowiedziały natychmiast. Złe wyprowadzenie piłki Spurs z bramki zemściło się w postaci szybkiej kontry. Futbolówkę w pole karne otrzymał Jarrod Bowen. Napastnik ładnie wykiwał obrońcę i zdobył wyrównującą bramkę.

W ciągu zaledwie sześciu minut kibice na Tottenham Hotspur Stadium byli świadkami trzech bramek, ponieważ chwilę po dwóch wyżej opisanych trafieniach do siatki po drużynowej akcji trafił Lucas Moura.

Carabao Cup. West Ham dobrze wszedł w drugą połowie

Przez pierwsze 20 minut drugiej połowy West Ham znacznie przeważał i nie ustawał w poszukiwaniu bramki wyrównującej. Niestety za przewagą w posiadaniu piłki szło niewiele akcji potencjalnie bramkowych. Od 60. minuty w drugiej odsłonie na boisku zameldowali się Son Heung-Min i Harry Winks. Wynik 2:1 przy nacierających Młotach nadal był niebezpieczny.

W 75. minucie świetną okazję na zwiększenie przewagi miał Koreańczyk Son, ale źle przyjął sobie piłkę po idealnym podaniu Harry'ego Kane'a i nie zdołał jej opanować. Młoty nie zdołały do końca spotkania zdobyć bramki wyrównującej i ostatniecznie to Spurs awansowali do półfinału Carabao Cup, wygrywając 2:1 na własnym stadionie.

Znamy pełną listę półfinalistów Carabao Cup

Po środowym wieczorze poznaliśmy pełną listę uczestników półfinałów Carabao Cup. Są nimi Arsenal, Chelsea, Liverpool i Tottenham, czyli Londyn będzie miał aż trzech przedstawicieli.

