Premier League. Szczery wywiad z Romelu Lukaku. Belg wolałby zostać w Interze

Romelu Lukaku jest zawodnikiem Chelsea od 12 sierpnia 2021 roku. Piłkarz strzelił w tym czasie siedem bramek w 18 meczach i zaliczył dwie asysty. Już w pierwszym swoim spotkaniu zaliczył gola i wydawało się, że powrót Belga do Premier League będzie strzałem w dziesiątkę.

Później jednak okazało się, że jego umiejętność zastawiania piłki i utrzymywania się przy niej nie jest wystarczająca do tego, aby drużna grała bardzo dobry futbol. Forma Lukaku spadła, a do tego pojawiła się kontuzja i zakażenie koronawirusem. Okazuje się, że przyjście Belga do The Blues było tak naprawdę dla niego piątą opcją, bo przede wszystkim nie chciał on ruszać się z Interu, a jeśli już to nie do Chelsea.

Premier League. Romelu Lukaku nie ukrywa przywiązania do Interu

Wychwalanie klubu, z którego się niedawno przyszło i mówienie, że chciało się w nim zostać nie jest chyba najlepszą PR-owo strategią, jaką może objąć piłkarz. Romelu Lukaku w rozmowie ze SkySports mimo wszystko nie gryzł się w język i szczerze opowiadał o okolicznościach swojego transferu do Chelsea, w której w tym momencie nie jest mu chyba najlepiej. – Są na świecie trzy topowe kluby – Barcelona, Real Madryt i Bayern Monachium. Myślałem, że to tam trafię po grze w Interze. To się nie udało, więc nie wyobrażałem sobie innej opcji, jak transfer do Chelsea – powiedział Lukaku.

Z wywiadu można jednak wywnioskować, że Lukaku najchętniej nie ruszałby się z Włoch. – Latem poszedłem porozmawiać z właścicielami Interu o nowym kontrakcie. Powiedziałem, że mam 28 lat i chce ułożyć sobie życie we Włoszech. Usłyszałem „nie”. Ciężko mi było to zaakceptować – przyznał Belg. – Inter ma najlepszych kibiców na świecie. Kocham Mediolan i najlepsze chwile mojej kariery były właśnie tam – dodał jeszcze napastnik.

Lukaku tęskni za kolegą z drużyny

Romelu Lukaku przyznał, że tęskni za Lautaro Martinezem. – Mógłbym za niego umrzeć na boisku. Czy chciałbym go w Chelsea? Nie! Niech poczeka na mnie w Interze. Wrócę tam – powiedział z uśmiechem Belg. – We Włoszech istnieje dla mnie tylko Inter, więc w Milanie czy Juventusie mnie nie zobaczycie – dodał jeszcze napastnik Chelsea.

