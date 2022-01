Aston Villa się nie zatrzymuje. Jeden duży transfer sfinalizowany, drugi za chwilę dojdzie do skutku

Aston Villa przechodzi w sezonie 2021/22 znaczącą transformację. Przede wszystkim do klubu przyszedł Steven Gerrard, pod którego wodzą gra zawodników z Birmingham natychmiast się poprawiła. Dodatkowo drużyna z Villa Park będzie mogła niedługo pochwalić się dwoma świetnymi transferami, które na pewno uczynią ją groźniejszą w kontekście walki o punkty w Premier League.

Phillipe Coutinho wraca do Premier League

Do ligi angielskiej wraca były zawodnik Liverpoolu Phillipe Coutinho. Pomocnik odszedł z The Reds do Barcelony w styczniu 2018 roku i z pewnością nie przeżył tam przygody, na jaką liczył. Brazylijczyk swoje nadzieje na wygranie Ligi Mistrzów spełnił, dopiero gdy został wypożyczony do Bayernu Monachium.

Jeśli chodzi o grę w Blaugranie Coutinho niczym nie przypominał siebie z czasów Liverpoolu, co więcej nie miał szczęścia do trenerów, którzy nie obdarzali go zbytnim zaufaniem. Transfer do Villi to dla niego duża szansa odbudowy, a dla samego klubu potężne wzmocnienie środka pola. Pod warunkiem oczywiście, że zawodnik wróci do dobrej dyspozycji i regularnej gry. Brazylijczyk został wypożyczony do klubu na pół roku, z możliwością wykupu.

Kolejne wzmocnienie Aston Villi na horyzoncie

Aston Villa nie ma zamiaru poprzestać na Phillipe Coutinho. Drużyna z Birmingham, według wiadomości podawanych przez słynnego dziennikarza transferowego Fabrizio Romano, sięgnie za chwilę po obrońcę Evertonu – Lucasa Digne. Francuz również w ostatnich latach również z Barcelony przeniósł się do ligi angielskiej, gdzie umocnił swoją pozycję w pierwszym składzie. Przyjście tego zawodnika na Villa Park z pewnością poprawi jakość defensywną drużyny Stevena Gerrarda. Zawodnik ma być kupiony za 27 milionów euro.

