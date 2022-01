Brighton zagra z Chelsea. To pierwszy mecz 24. kolejki PL. Gdzie oglądać spotkanie?

Chelsea zaliczyło pierwszą porażkę w 2022 roku. Podopieczni Thomasa Tuchela nie dali rady na wyjeździe Manchesterowi City, któremu wystarczyła jedna bramka do zgarnięcia trzech punktów. To jeszcze bardziej dystansuje podopiecznych Pepa Guardioli od reszty stawki, ponieważ ci mają przewagę już 11 punktów nad drugim Liverpoolem. The Blues natomiast są coraz bliżej w tabeli czwartego West Hamu i piątego Arsenalu, który ma dwa zaległe spotkania.

Pierwszy mecz 24. kolejki jeszcze przed rozpoczęciem 23.

Spotkanie Brighton z Chelsea jest pierwszym meczem 24. kolejki Premier League. Potyczka jest rozgrywana nawet przed pojedynkami z kolejki 23, której start zaplanowany jest na 21 stycznia. Mecze 24. odsłony sezonu 2021/22 są natomiasst zaplanowane na 8, 9 i 10 lutego.

Brighton – Chelsea. Gdzie i o której oglądać spotkanie?

Mecz na Amex Stadium między Brighton a Chelsea rozpocznie się 18 stycznia o godzinie 21. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Sport i na platformie canalplus.com. Sędzią potyczki będzie Kevin Friend. Polscy kibice liczą z pewnością, że na murawie zobaczą reprezentanta Biało-Czerwonych Jakuba Modera, dla którego byłoby to 32. spotkanie w Premier League.

Czytaj też:

Cracovia chce pozbyć się gwiazdy, piłkarz jest zniesmaczony. „Dowiedziałem się przez WhatsApp”