Puchar Ligi Angielskiej. Arsenal podejmie u siebie Liverpool. To ostatnia prosta do finału

Podczas pierwszego spotkania Liverpool nie zdołał wykorzystać przewagi jednego zawodnika i spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0. Oznacza to, ze mecz na The Emirates przesądzi o awansie do finału Pucharu Ligi Angielskiej, w którym czeka Chelsea. Podpowiadamy, gdzie oglądać widowisko.