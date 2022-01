Manchester United wraca do TOP 4. West Ham stracił punkty w ostatniej chwili

West Ham United walczy o historyczny wynik w historii klubu. Młoty mają realną szansę na zajęcie miejsca w TOP 4, które uprawnia do gry w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/23. Do szczęścia potrzebne są jednak wygrane w takich meczach, jak ten z Manchesterem United. Spotkanie jednak nie ułożyło się po myśli podopiecznych Davida Moyesa. W bramce West Hamu zabrakło Łukasza Fabiańskiego.

Przewaga United wydała owoce w ostatniej chwili

Pierwsza połowa spotkania Manchesteru United z West Hamem nie przyniosła wiele emocji. Żadna z drużyn nie zdołała oddać nawet jednego celnego strzału na bramkę przeciwnika. Statystyczną przewagę miały Czerwone Diabły, ale pierwsza odsłona spotkania na Old Trafford nie przyniosła żadnych goli.

W drugich 45 minutach meczu podopieczni Ralfa Ragnicka wyraźnie podkręcili tempo, co zaowocowało trzema strzałami w światło bramki. Ostatni z nich był praktycznie rzecz ujmując dostawieniem nogi do piłki z bardzo bliskiej odległości. Akcję United napędził Cristiano Ronaldo. Portugalczyk podał przed pole karne do Anthony'ego Martiala, który szybko oddal piłkę Edisonovi Cavaniemu. Ten po ziemi zagrał do wbiegającego Marcusa Rashforda. Anglik nie pozwolił sobie na zepsucie tej sytuacji i na 20 sekund przed końcem trzeciej doliczonej minuty Czerwone Diabły cieszyły się ze zdobycia trzech punktów.

Manchester United dzięki zwycięstwie w ostatniej minucie spotkania awansował na 4. miejsce w tabeli. Warto mieć jednak na uwadze, że 6. Tottenham ma cztery zaległe mecze, a 7. Arsenal ma tych nierozegranych spotkań trzy.

