Nieprzyjemna sytuacja w Anglii. Reprezentant Polski oberwał butelką rzuconą z trybun

Aston Villa po przyjściu Stevena Gerrarda znacznie poprawiła swoją grę. Były kapitan Liverpoolu zdołał też sprowadzić na Villa Park kilka ciekawych nazwisk. W drużynie byłego szkoleniowca Glasgow Rangers pojawili się Phillipe Coutinho i Lucas Digne. Pierwszy z nich został wypożyczony z Barcelony z możliwością wykupu, drugi natomiast w ramach transferu definitywnego odszedł z Evertonu.

Jedna bramka na Goodison Park. Fatalne zachowanie kibiców

Jedynego gola w spotkaniu Evertonu z Aston Villą zdobył Emiliano Buendia. Podopieczni Stevena Gerrarda w przypływie radości pobiegli do jednego z narożników, by cieszyć się ze swojego sukcesu. Fatalnie w tej sytuacji zachowali się kibice Evertonu, którzy zaczęli rzuca w zawodników między innymi butelkami. W tej sytuacji ucierpiało dwóch piłkarzy The Villians – Matty Cash i Lucas Digne. Drugi z nich jeszcze przed chwilą był zawodnikiem The Toffees. Niechęć fanów Evertonu była zrozumiała, ale czyn jak najbardziej karygodny.

Całą sprawę z przymrużeniem oka skomentował na Twitterze sam Matty Cash. „Nie w każdym meczu butelka uderza cię w głowę. Bardzo dobre zwycięstwo!” – napisał reprezentant Polski. Obrońca Biało-Czerwonych dostał nagrodę zawodnika meczu, mimo że to Emiliano Buendia zdobył zwycięską bramkę.

