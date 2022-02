Poważne problemy piłkarza Manchesteru United. „Obserwujemy dalszy rozwój sytuacji”

Mason Greenwood jest młodym i perspektywicznym piłkarzem Manchesteru United. Niestety po wydarzeniach z ostatnich weekendu jego kariera może zacząć drastycznie pikować w dół. Przypomnijmy, w weekend modelka Harriet Robson opublikowała zdjęcia siniaków na całym swoim ciele i nagranie, na którym widać jej rozkrwawioną wargę. Oprócz tego pojawił się zapis audio z kłótni pomiędzy piłkarzem i kobietą, podczas której zawodnik próbuje zmusić ją do uprawiania seksu. Sprawą zajęła się policja, a sam zawodnik został zatrzymany w niedzielę przez służby.

„Obserwujemy dalszy rozwój sytuacji”

Swojego głosu w sprawie udzieliła Farah Nazeer, dyrektorka organizacji charytatywnej Women's Aid. – Nie ma wątpliwości, że będzie to głośna sprawa. My i cały świat obserwujemy dalszy rozwój sytuacji. Mężczyźni, kobiety, chłopcy i dziewczęta, którzy pasjonują się sportem i traktują zawodników jak swoich bohaterów, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że nigdy nie będzie zgody i usprawiedliwienia do takich nadużyć. Bez względu na to, kim są oprawcy – powiedziała w rozmowie z „Sportsmail” Nazeer.

Szefowa organizacji charytatywnej Refuge Ruth Davison również udzieliła wypowiedzi w temacie Greenwooda. – Sam fakt, że ta kobieta czuła, że musi nagrać to, co się dzieje, pokazuje jej potrzebę posiadania twardych dowodów, by w ogóle jej uwierzono. Szczególnie zdarza się to, kiedy oprawca jest znany lub piastuje znaczące stanowisko społeczne – mówiła Ruth Davison.

