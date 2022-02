Piłkarz Manchesteru United dementuje plotki. Chodzi o Cristiano Ronaldo

Harry Maguire doświadcza w tym sezonie wielu rozczarowań. Największym z nich wydaje się jego forma. Według dziennika „Mirror” szkoleniowiec Manchesteru United Ralf Ragnick spotkał się z angielskim obrońcą i z Cristiano Ronaldo, by przedyskutować kwestię opaski kapitańskiej. Odebranie jej miałoby posłużyć Maguire'owi, ponieważ zawodnikowi odeszłoby trochę presji i byłaby szansa, że łatwiej by mu się wracało do formy. Angielski dziennik twierdzi jednak, że Anglik nie chce za bardzo oddawać opaski w obawie, że straci ją na stałe.

Ragnick podobno chce, aby Ronaldo pokierował młodymi piłkarzami. Część szatni ma jednak być rozdartym i czuć się zobligowanym do słuchania i wspierania Harry'ego Maguiera. – Początkowo Ronaldo prosił, by wspierać angielskiego obrońcę, ale teraz Ragnick chce, by to CR7 rządził – miało mówić w rozmowie z „Mirror” źródło bliskie United.

Maguire oficjalnie dementuje plotki

Harry Maguire nie jest głuchy na informacje, które wypływają z prasy. Zawodnik postanowił w dosadny sposób skomentować tekst, jaki pojawił się na łamach „Mirror”. „Widziałem mnóstwo informacji na temat tego klubu, które są dalekie od prawdy, a ta jest kolejną z nich” – napisał Anglik na Twitterze. „Nie będę komentował każdej plotki, jaka pojawi się w internecie, ale na temat tej konkretnej chciałbym wyrazić się jasno. Jesteśmy zjednoczeni i skupieni na tym, co czeka nas w niedzielę” – dodał jeszcze obrońca Czerwonych Diabłów.

Manchester United zajmuje w tym momencie czwarte miejsce w lidze. Dla tak ambitnego klubu jest to oczywiście mało zadowalająca pozycja, ale nie da się ukryć, że obecną sytuację trzeba uznać jako progres. W najbliższą niedzielę zmierzą się na wyjeździe z Leeds. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00.

