Wielki powrót Eriksena potwierdzony. Zawodnik zagra po wielu miesiącach

Duński piłkarz rozegrał ostatnio dwa sparingi w barwach swojego nowego klubu – Brentford, w drugim z nich zaliczył asysty przy dwóch bramkach (2:2). Zawodnik sam nie spodziewał się tak dobrych rezultatów rehabilitacji. – Jestem trochę zaskoczony, że moje ciało tak reaguje. Oczywiście ciężko trenowałem, ale nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze – powiedział w klubowym materiale, umieszczonym między innymi na Twitterze Brentfordu.

Przypomnijmy, podczas pierwszego meczu grupowego na Euro 2020 Eriksen dostał ataku serca. Piłkarz stracił nawet na chwilę funkcje życiowe. Duńczyka na szczęście udało się uratować. Nikt jednak się nie spodziewał, że zaledwie po ośmiu miesiącach doczekamy się powrotu byłego piłkarza Tottenhamu i Interu di gry na najwyższym poziomie.

Eriksen zadebiutuje w Premier League. Wielki powrót piłkarza

Po dwóch rozegranych sparingach jasnym się stało, że debiut w oficjalnym spotkaniu jest tylko kwestią czasu. Okazało się, że nastąpi on już w najbliższą sobotę, w meczu przeciwko Newcastle United. – Christian będzie powołany na to spotkanie, z planem wyjścia na boisko i zadebiutowania. To wielki dzień dla nas wszystkich, szczególnie dla samego zawodnika i jego rodziny. Dla wszystkich zaangażowanych w piłkę nożną to jest kolejne przypomnienie, jak bardzo jesteśmy uprzywilejowani, że możemy zajmować się tym sportem. Powinniśmy doceniać każdy moment – powiedział Thomas Frank, trener Brentford. Spotkanie Brentfordu z Newcastle rozpocznie się w sobotę 26 lutego o godzinie 16:00.

Czytaj też:

Rosyjska federacja nie godzi się na sankcje UEFA. „Sport jest poza polityką”