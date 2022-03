Oficjalnie! Roman Abramowicz chce sprzedać Chelsea! Oligarcha musi się spieszyć?

„Chciałbym odnieść się do spekulacji w mediach z ostatnich kilku dni w związku z moją własnością w postaci klubu Chelsea FC. Jak już wcześniej wspomniałem, zawsze podejmowałem decyzje, mając na uwadze dobro Klubu. W obecnej sytuacji podjąłem więc decyzję o sprzedaży Klubu, ponieważ uważam, że jest to najlepszym rozwiązaniem dla całej drużyny, kibiców, pracowników, a także sponsorów i partnerów Klubu” – napisał we wstępie swojego oświadczenia właściciel The Blues.

Roman Abramowicz sprzeda Chelsea. Musi się spieszyć?

W oświadczeniu Abramowicz zapewnił, że sprzedaż klubu nie będzie przyspieszona. Pytanie tylko, czy właśnie taka nie powinna być? W każdej chwili na rosyjskiego oligarchę mogą zostać nałożone sankcje, które są wynikiem wojny między Rosją a Ukrainą. „Nie będę prosić o spłatę żadnych pożyczek. Dla mnie nigdy nie chodziło o biznes ani pieniądze, ale o czystą pasję do gry i klubu” – oświadczył na oficjalnej stronie Chelsea właściciel.

Ogromne pieniądze dla ofiar wojny na Ukrainie

Abramowicz powiadomił, że powstanie w klubie specjalna fundacja, z której po sprzedaży klubu zyski netto zostaną przekazane na potrzeby ofiar wojny na Ukrainie. Klub wyceniany jest na około dwa miliardy dolarów.

„Mam nadzieję, że będę mógł ten ostatni raz odwiedzić Stamford Bridge, aby pożegnać się z wami wszystkimi osobiście. Bycie częścią Chelsea było ogromnym przywilejem i jestem dumny ze wszystkich naszych wspólnych osiągnięć. Chelsea Football Club i jego kibice zawsze będą w moim sercu” – napisał na końcu rosyjski oligarcha.

