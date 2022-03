Trudne zadanie przed Bednarkiem. Poznaliśmy ćwierćfinałowe pary Pucharu Anglii

Znamy już wyniki siedmiu z ośmiu spotkań 1/8 finału Pucharu Anglii. Do rozegrania pozostał jedynie mecz Nottingham Forest z Huddersfield. Wiadomo już natomiast, że w ćwierćfinale zagrają Crystal Palace, Everton, Liverpool, Middlesbrough, Chelsea, Southampton i Manchester City.

Puchar FA. Pary ćwierćfinałowe faworytów

Do ćwierćfinału awansowało trzech bezsprzecznych faworytów – Liverpool, Chelsea i Manchester City. Pierwszy z nich bez problemu awansował, wygrywając z Norwich 2:1. W 1/4 FA Cup The Reds zmierzą się z kimś z pary Nottingham Forest – Huddersfield. The Blues natomiast byli blisko sprawienia sensacji, ponieważ po pierwszej połowie przegrywali oni z Luton 1:2. Ostatecznie wynik uratowali jednak Timo Werner i Romelu Lukaku, strzelając po jednym golu. Spokojnie natomiast awansował do ćwierćfinału Manchester City, który wygrał z Peterborough 2:0 po bramkach Riyada Mahreza i Jacka Grealisha.

Ciężkie zadanie przed drużyną Jana Bednarka

W 1/8 finału Southampton mierzyło się z West Hamem. W meczu nie brali udział Polacy, ponieważ Jan Bednarek siedział na ławce, a Łukasz Fabiański nie załapał się do kadry meczowej Młotów. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem Świętych 3:1 i awansem do ćwierćfinału, w którym przyjdzie im zmierzyć się z absolutnym gigantem – Manchesterem City. Wszystkie spotkania Pucharu FA mają odbyć się 19 marca.

Pary ćwierćfinałowe FA Cup

Crystal Palace – Everton

Nottingham Forest/Huddersfield – Liverpool FC

Middlesbrough – Chelsea

Southampton – Manchester City

