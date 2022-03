To wtedy Juergen Klopp odejdzie z Liverpoolu. „Taki jest mój plan”

Z pełną odpowiedzialnością można napisać, że gdyby nie Juergen Klopp, Liverpool prawdopodobnie nie wróciłby na europejski top. Jego poprzednikom takim jak Brendan Rodgers czy Kenny Dalglish wiodło się na Anfield raz lepiej, raz gorzej, ale żaden z nich nie potrafił przywrócić The Reds dawnego blasku. Pytanie, jak długo niemiecki szkoleniowiec, który odniósł z Liverpoolem wielkie sukcesy, pozostanie jego trenerem?

Juergen Klopp planuje odejść z Liverpoolu w 2024 roku

O zamiarach Kloppa informują angielskie media, które już wiedzą, kiedy opuści on swój obecny zespół. Jak donosi portal goal.com, swoimi planami miał podzielić się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej przed spotkaniem z West Hamem United. – W tym momencie plan jest taki, że w czerwcu 2024 powiem „dziękuje państwu bardzo” – stwierdził Niemiec. Warto pamiętać, że właśnie w tym terminie kończy się jego obecna umowa z zespołem The Reds.

– Mój plan jest ciągle taki sam. Pracujemy nad tym, by klub radził sobie doskonale nawet po moim odejściu. Nie jest ważne, kiedy odejdę, lecz co uda nam się osiągnąć do tego momentu […] Liczy się dla mnie to, czy będę miał odpowiednio dużo energii. Kocham moją pracę, aczkolwiek świat się kończy na tym, by myśleć o tych młodych, pięknych i bardzo uzdolnionych piłkarzach. W tej chwili jestem pełen entuzjazmu. Nie chciałbym jednak pracować w sytuacji, kiedy poczuję się zmęczony – dodał.

Już wcześniej Klopp sugerował kilka razy, że w przyszłości chciałby zrobić sobie przerwę, aby móc poświęcić więcej czasu swojej rodzinie.

