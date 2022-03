Kolejne problemy Chelsea. Barclays zawiesza konto bankowe The Blues

Roman Abramowicz od wielu lat jest właścicielem Chelsea FC, która za czasów rosyjskiego oligarchy urosła na miarę klubu na światowym poziomie. The Blues przeżywać mogą jednak w najbliższej przyszłości duże problemy, ponieważ na Abramowicza zostały nałożone potężne sankcje, które paraliżują pracę klubu.

Problemy Chelsea w związku z sankcjami

Roman Abramowicz został objęty sankcjami Wielkiej Brytanii. Rosjanin ma zamrożone środki i nie może wykonywać żadnych transakcji na terenie całego królestwa. Oligarcha nie może również przyjechać do Londynu, ponieważ ma tam zakaz wjazdu. Sankcje mają powstrzymać Abramowicza od zarabiania jakichkolwiek pieniędzy na terenie UK.

Brytyjski rząd wydał Chelsea specjalne pozwolenie, które pozwala jej brać udział w meczach, opłacać piłkarzy i sztab szkoleniowy, a także wchodzić kibicom z karnetami na mecze. Angielski klub nie może jednak oferować nowych kontraktów, przeprowadzać akcji transferowych i sprzedawać biletów na spotkania. Teraz pojawił się kolejny problem.

Chelsea ma zamrożone konto bankowe Barclays

Barclays zdecydowało o tymczasowym zawieszeniu konta bankowego Chelsea. Powodem takiej decyzji jest fakt,że bank potrzebuje czasu, by ocenić licencję przyznaną Chelsea na kontynuowanie działalności związanej z piłką nożną. Angielski klub stracił również sponsora koszulkowego, firmę Three. Mimo to Chelsea podczas czwartkowego meczu przeciwko Norwich nadal mieli na sobie charakterystyczną trójkę.

Czytaj też:

Krzysztof Piątek piłkarzem miesiąca w Fiorentinie! Zobacz gole polskiego napastnika