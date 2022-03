Wielka gwiazda wróci do Premier League? Może tam odzyskałaby dawny blask

Eden Hazard szedł do Realu Madryt jako wielka gwiazda i bohater Chelsea. Belgijski zawodnik swoją formą odważnie nawiązywał do najlepszych nazwisk na całym świecie. Podróż do stolicy Hiszpanii odmieniła jednak jego karierę o 180 stopni.

Była gwiazda The Blues jest na Santiago Bernabeu od 2019 roku i z miesiąca na miesiąc świat coraz bardziej o nim zapomina. Sytuacja może się jednak zmienić, ponieważ zawodnik jest łączony przez angielskie miedia z klubami, w których potencjalnie mógłby odzyskać dawny blask.

Premier League. Kilka angielskich klubów interesuje się Hazardem

Eden Hazard jest w kręgu zainteresowania kilku klubów z Wysp – taki przekaz manuje przynajmniej w angielskich mediach. Belg miałby z czego wybierać, ponieważ wymienia się takich potencjalnych pracodawców, jak Newcastle, West Ham i Arsenal. Swoje zainteresowanie ma wykazywać również Aston Villa i Tottenham.

Edenowi Hazardowi przydałaby się zmiana środowiska. Belg w sezonie 2021/22 ani razu nie zdobył gola. W 17 ligowych spotkaniach zaliczył ledwie jedną asystę. Z Realem jest związany kontraktem do 2024 roku, w którym będzie miał już 33 lata.

W Chelsea Hazard był królem

Eden Hazard sięgał w barwach Chelsea dwukrotnie po mistrzostwo Anglii i Ligę Europy. W barwach tego klubu rozegrał 352 spotkania, w których strzelił 110 goli i zaliczył 92 asysty. Belg był absolutnym liderem swojej drużyny i znacznie przyczyniał się do wypracowywanych okazji podczas meczów.

