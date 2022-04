Groźna kontuzja Jakuba Modera. Nie był w stanie sam zejść z boiska

Jakub Moder nie może zaliczyć swojego ostatniego meczu w klubie do udanych. Po powrocie z przerwy reprezentacyjnej wziął on udział w spotkaniu Premier League i niestety nie dokończył go ze względu na odniesiony uraz.

Bezbramkowy remis Brightonu z Norwich

Na 2 kwietnia zaplanowane było starcie Brightonu z Norwich. Faworytem były Mewy, czyli drużyna gospodarzy, aczkolwiek podopieczni Grahama Pottera nie potrafili przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Spotkanie to zakończyło się bezbramkowym remisem, choć nie musiało tak być. Bliski wyprowadzenia ekipy The Seagulls na prowadzenie był bowiem Neal Muapay, aczkolwiek w 29. minucie zmarnował rzut karny. Mimo że Brighton oddał ponad 30 strzałów na bramkę rywala, nie zdołał pokonać bramkarza.

Kontuzja Jakuba Modera w meczu Premier League

Ponadto to spotkanie zakończyło się podwójnie źle dla Jakuba Modera. Mecz z Norwich rozpoczął on na ławce, aczkolwiek podniósł się z niej pod koniec rywalizacji. Była 82. minuta, kiedy trener Potter postanowił wpuścić go na murawę, by spróbować odmienić losy meczu.

Zamiast tego reprezentant Polski padł na murawę i to bez kontaktu z żadnym przeciwnikiem. Stało się tak po czterech minutach gry. Rozgrywający nie był w stanie podnieść się z boiska przez dłuższy czas i potrzebował pomocy lekarzy. Ci również nie mogli postawić go na nogi. Po kilku chwilach okazało się, że nie ma innego wyjścia, jak znieść Modera na noszach.

Na razie nie wiadomo jeszcze, jak groźna jest kontuzja wychowanka Lecha Poznań, ale trzeba przyznać, że wyglądała źle. Gdyby musiał pauzować przez kilka miesięcy, byłaby to ogromna strata, ponieważ jest on podstawowym zawodnikiem wyjściowej jedenastki Biało-Czerwonych.

