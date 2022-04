Erik ten Hag uzdrowi Manchester United? „Nie jest cudotwórcą”

W ostatnich latach nie jest łatwo być kibicem Manchesteru United. Fani pamiętający lata świetności Czerwonych Diabłów, które jeszcze w 2013 roku sięgały po mistrzostwo Anglii, a dwa lata wcześniej grały w finale Ligi Mistrzów, muszą odczuwać mocne rozczarowanie, patrząc na to, co dzieje się z ich ukochaną drużyną.

Trener pilnie poszukiwany

Ekipa z Old Trafford wprawdzie przed rokiem zakończyła zmagania w Premier League na fotelu wicelidera, ale już obecny sezon jest mocno rozczarowujący. Po czerwonej stronie Manchesteru wciąż żywa jest tęsknota do ery sir Alexa Fergusona, który stworzył z United europejską potęgę. W buty utytułowanego Szkota próbował wejść Ole Gunnar Solskjaer, ale praca Norwega w roli pierwszego szkoleniowca okazała się sporym rozczarowaniem.

Podobnie można ocenić kadencję Ralfa Rangnicka, a pasmo niepowodzeń na krajowym podwórku i w europejskich pucharach sprawiło, że kibice Czerwonych Diabłów coraz głośniej domagają się zatrudnienia nowego trenera. Wiele wskazuje na to, że będzie to Erik ten Hag, czyli obecny szkoleniowiec Ajaksu Amsterdam i autor ostatnich sukcesów holenderskiej drużyny. Jeśli wierzyć doniesieniom brytyjskich mediów, obie strony doszły już do porozumienia, a po zakończeniu sezonu Holender podpisze kontrakt z Manchesterem United.