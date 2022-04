Media: Gwiazda Manchesteru United opuści klub. Trwają rozmowy z gigantami

O odejściu Paula Pogby mówi się już od pewnego czasu. Teraz pojawiają się konkrety dotyczące jego przyszłości. Zawodnik najczęściej był łączony z Juventusem, ale na tapecie ma być jeszcze jedna drużyna. Francuz nie wykluczył podobno jeszcze pozostania w Premier League.

Paul Pogba ma odejść. Jego agenci rozmawiają z gigantami

Według Sky Sports szanse na odejście Paula Pogby z Manchesteru United rosną z dnia na dzień. Francuz na pewno zyskał w tej kwestii kolejny argument po tym, jak kibice Czerwonych Diabłów wybuczeli schodzącego z murawy pomocnika podczas wygranego 3:2 meczu przeciwko Norwich. Agenci Pogby prowadzić mają rozmowy między innymi z Realem Madryt i Juventusem. Pozostanie w Premier League nie zostało jednak jeszcze wykluczone.

Manchester United czekają zmiany. Do klubu przyjdzie nowy trener

Manchester United z pewnością potrzebuje rewolucji nie tylko w składzie, ale i na ławce trenerskiej. Prowadzącego do tej pory Czerwone Diabły Ralfa Ragnicka zastąpić ma Erik ten Hag, który do tej pory z powodzeniem pracował w holenderskim Ajaksie. „W ciągu ostatni czterech lat Erik i jego Ajax udowodnili, że jest on jednym z najbardziej pożądanych oraz najczęściej odnoszących sukcesy trenerów w Europie. Jego drużyny znane są z atrakcyjnego, ofensywnego stylu gry, nastawionego na przywiązanie do młodzieży” – czytamy słowa Johna Murtougha, dyrektora angielskiego klubu.

