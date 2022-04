Co z Cristiano Ronaldo? Wiadomo, kiedy Portugalczyk wróci do gry

Cristiano Ronaldo poinformował w poniedziałek, że jedno z jego dzieci zmarło podczas porodu. Portugalczyk opublikował wpis, w którym powiadomił o rodzinnej tragedii i poprosił media na całym świecie o uszanowanie prywatności. Cały piłkarski świat zjednoczył się, dając oficjalne wsparcie dla zawodnika i jego rodziny w tak trudnym czasie. Szczególny wyraz jedności i braku podziałów względem ludzkiej tragedii był widoczny na stadionie Liverpoolu, odwiecznego rywala Manchesteru United, kiedy to w 7. minucie spotkania między tymi dwiema drużynami przez 60 sekund na trybunach rozbrzmiewały brawa i hymn Liverpoolu „You will never walk alone”.

Portugalczyk odniósł się już do specjalnego gestu fanów The Reds w kolejnym swoim wpisie w mediach społecznościowych. „Jeden świat… Jeden sport… Jedna globalna rodzina… Dzięki, Anfield. Ja i moja rodzina nigdy nie zapomnimy tej chwili okazanego nam szacunku i współczucia” – napisał wtedy Ronaldo. Wydawać by się mogło, że po tak zapewne traumatycznym przeżyciu zawodnik będzie potrzebował dużo czasu na ułożenie sobie wszystkiego w głowie. CR7 wróci na boisko jednak całkiem wcześnie.

Cristiano Ronaldo już trenuje. Będzie gotowy na sobotę

Cristiano Ronaldo wziął udział w czwartkowym treningu Manchesteru United, ale według relacji angielskich dziennikarzy miał być „bardzo przybity i pogrążony we własnych myślach”. To jednak nie zmienia faktu, że zawodnik będzie gotowy na sobotni mecz z Arsenalem, z którym bezpośrednio walczy o miejsce w czołowej czwórce Premier League. – Cristiano trenował z nami ostatnio i będzie dostępny na kolejne spotkanie. To samo tyczy się Raphaela Varane'a oraz Scotta McTominaya – powiedział Ralf Ragnick na piątkowej konferencji prasowej, poprzedzającej starcie z Kanonierami. Wśród zawodników United nie będzie Paula Pogby, który w meczu z Liverpoolem nabawił się kontuzji łydki, która wykluczy go na dłuższy czas z gry.

