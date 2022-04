Juergen Klopp zostaje w Liverpoolu na dłużej. Trener porzucił swój pierwotny plan

Rewelacyjną informację mogli przeczytać kibice Liverpoolu 28 kwietnia. Właśnie tego dnia na łamach The Athletic ukazał się artykuł autorstwa Davida Ornsteina, z którego wynikało, że Juergen Klopp postanowił pozostać szkoleniowcem Liverpoolu dłużej, niż pierwotnie planował.

Juergen Klopp chciał odejść z Liverpoolu w 2024 roku

Początkowo bowiem niemiecki trener założył sobie, że będzie prowadził angielski zespół jedynie do 2024 roku. – W tym momencie plan jest taki, że w czerwcu 2024 powiem „dziękuje państwu bardzo” – stwierdził na konferencji prasowej niespełna dwa miesiące temu, tuż przed spotkaniem z West Hamem.

– Pracujemy nad tym, by klub radził sobie doskonale nawet po moim odejściu. Nie jest ważne, kiedy odejdę, lecz co uda nam się osiągnąć do tego momentu […] W tej chwili jestem pełen entuzjazmu. Nie chciałbym jednak pracować w sytuacji, kiedy poczuję się zmęczony – mówił Klopp, cytowany przez portal goal.com.

Juergen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem

Teraz jednak okazuje się, że były menedżer FSV Mainz i Borussii Dortmund znalazł sobie wystarczająco dużo energii, by nie opuszczać Anfield tak szybko, jak zakładał. W artykule z „The Athletic” czytamy, iż przedłużenie umowy Kloppa z Liverpoolem było efektem rozmowy Niemca z Mikiem Gordonem, prezesem Fenway Sports Group, do której należy klub. Biznesmen osobiście spotkał się z trenerem, by przedyskutować przyszłość drużyny.

Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia i Klopp prolongował swój kontrakt z The Reds. Niedługo potem Liverpool potwierdził powyższe informacje.

