Koniec ery Romana Abramowicza. Chelsea ma nowych właścicieli

Pod koniec lutego Rosja rozpętała wojnę na Ukrainie. Sankcje nałożone przez państwa należące do szeroko rozumianego Zachodu poniekąd sprawiły, że rosyjski oligarcha Roman Abramowicz zdecydował się sprzedać Chelsea. Rosjanin był właścicielem klubu od blisko 20 lat. Po kilku tygodniach wszystko wskazuje na to, że saga związana z odkupienie londyńskiej drużyny dobiegła końca.

Chelsea ma nowego właściciela

Zainteresowanych pozyskaniem ekipy The Blues było kilka podmiotów. Przedstawiciele klubu wreszcie doszli do porozumienia, o czym poinformowali w specjalnym oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie. Nowym właścicielem Chelsea zostanie amerykańsko-szwajcarskie konsorcjum, które kierowane jest przez Todda Boehly'ego. Amerykanin uwielbia inwestować w sport. Jest już m.in. współwłaścicielem baseballowej drużyny Los Angeles Dogers. W przeszłości składał Romanowi Abramowiczowi ofertę kupna zespołu ze stolicy Anglii, ale jego propozycja została wówczas odrzucona.

Obok Todda Boehly'ego nowymi właścicielami będą również Mark Walter oraz Hansjoerg Wyss. Sprzedaż najprawdopodobniej zakończy się pod koniec tego miesiąca. Wszystko jest uzależnione od zezwoleń regulacyjnych brytyjskiego rządu oraz zarządu Premier League.

„Z całkowitej dokonanej inwestycji 2,5 miliarda funtów zostanie przeznaczone na zakup udziałów w klubie, a wpływy zostaną zdeponowane na zamrożonym koncie bankowym w Wielkiej Brytanii z zamiarem przekazania 100 proc. na cele charytatywne, co potwierdził Roman Abramowicz. Do przelania wpływów z zamrożonego brytyjskiego konta, wymagana będzie zgoda rządu Wielkiej Brytanii. Ponadto proponowani nowi właściciele zainwestują 1,75 miliarda funtów w dalsze inwestycje na rzecz klubu. Obejmie to inwestycje w Stamford Bridge, akademię, drużynę kobiet i Kingsmeadow, a także dalsze finansowanie Fundacji Chelsea” – napisano w oficjalnym komunikacie.

