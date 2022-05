Manchester City mistrzem Anglii! Emocje trwały do ostatniej chwili

Manchester City w ostatniej kolejce Premier League mierzył się z Aston Villą. Nikt nie spodziewał się, że Manchester City będzie miał takie problemy z drużyną Stevena Gerrarda, którzy jeszcze w 69. minucie prowadzili 2:0. Podopieczni Pepa Guardioli bardzo późno rozpoczęli odrabianie strat, ale gdy już to zrobili, nie było czego zbierać. W parę minut The Citizens ze stanu 0:2 wspięli się na 3:2 i wszystko było w ich rękach. Wystarczyło, że w 10 minut piłkarze z Etihad nie stracą żadnego trafienia.

Liverpool zrobił swoją pracę. City okazało się lepsze o jeden punkt

Liverpool swoje spotkanie zaczął od straty bramki, ale jeszcze w pierwszej połowie się otrząsnął i wyrównał dzięki wspaniałemu podaniu piętą Thiago i celnym strzale Sadio Mane. Druga bramka dla The Reds pojawiła się dopiero w drugiej połowie spotkania wtedy, kiedy Manchester City prowadził już z Aston Villą 3:2. Autorem trafienia był Mohamed Salah, który i tak bardzo cieszył się ze swojej zdobyczy, bo to oznaczało, że dalej był na czele tabeli strzelców w Premier League. The Reds czekali chwilę na wieści z Etihad, ale te nie były dla Liverpoolczyków dobre. Podopieczni Juergena Kloppa przegrali ostatecznie mistrzostwo jednym punktem.

Premier League 2021/22. Inne rozstrzygnięcia

W Lidze Mistrzów oprócz Manchesteru City i Liverpoolu zagrają w przyszłym sezonie CHelsea i Tottenham. W Lidze Europy pojawią się Arsenal i Manchester City, a w Lidze Konferencji Europy zaprezentuje się West Ham United. Z ligi spadają Burnley, Watford i Norwich.

Arsenal 5:1 Everton

Brentford 1:2 Leeds

Brighton 3:1 West Ham

Burnley 1:2 Newcastle

Chelsea 2:1 Watford

Crystal Palace 1:0 Manchester United

Leicester 4:1 Southampton

Liverpool 3:1 Wolves

Manchester City 3:2 Aston Villa

Norwich 0:5 Tottenham

Czytaj też:

Widzew Łódź awansował do Ekstraklasy. Tak zareagował Zbigniew Boniek