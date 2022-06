Transfer reprezentanta Polski wisi w powietrzu. Znalazł się na celowniku czołowej drużyny

Jan Bednarek trafił do Southampton podczas letniego okna transferowego w 2017 roku. Lech Poznań zarobił na sprzedaży środkowego obrońcy aż sześć milionów euro. Początkowo stoper nie mógł liczyć na regularną grę. Często był pomijany, ale gdy wreszcie otrzymał swoją szansę, stał się podstawowym piłkarzem Świętych. W poprzednim sezonie wystąpił w 31 meczach Premier League, w których zdobył cztery bramki. Łącznie zaś w barwach angielskiej drużyny rozegrał 150 spotkań. Jak donoszą media, wkrótce jego przygoda z tym klubem może dobiec końca.

Jan Bednarek znalazł się na celowniku AS Roma

Według dziennikarza Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl Polak może zmienić otoczenie. Będąc gościem w programie „Okno Transferowe”, transmitowanym na kanale Meczyków na portalu YouTube poinformował, że działacze Southampton nie będą robić mu przeszkód. Jeśli tylko pojawi się oferta, która zadowoli każdą ze stron, piłkarz reprezentacji Polski będzie mógł odejść.

– Są duże szanse na to, że Jan Bednarek opuści Southampton w tym oknie transferowym. Chcieliby tam przebudować zespół. On chyba też chce nowego wyzwania – powiedział Tomasz Włodarczyk. Jan Bednarek może spodziewać się ofert od innych klubów z Premier League, ponieważ wyrobił sobie tam uznaną, solidną markę, ale dziennikarz zdradził, że 26-latek znalazł się na celowniku drużyny z Serie A. Podobno stopera chciałaby zakontraktować AS Roma. – Jose Mourinho chciał go kiedyś w Tottenhamie, bardzo lubi piłkarzy z ligi angielskiej, których już ma w swoim składzie. Obie strony, zarówno Southampton, jak i Bednarek są gotowe na to, żeby rozmawiać o transferze do innego klubu czy ligi – dodał.

