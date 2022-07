Skandal w Premier League! Piłkarz zatrzymany i oskarżony o gwałt

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o kolejnych piłkarzach, którzy mają kłopoty z prawem z różnych powodów. Do tego grona można zaliczyć Quincy’ego Promesa, Kurta Zoumę, Masona Greenwooda oraz Benjamina Mendy’ego. Teraz wiele wskazuje na to, że do tego niechlubnego grona może dołączyć jeszcze jeden zawodnik, choć na razie pozostaje anonimowy. Wiadomo jednak, że był reprezentantem kraju, z którego pochodzi.

Gwiazda Premier League zatrzymana i oskarżona o gwałt

„Piłkarz ten aktualnie zbliża się do 30. roku życia, ale nie może zostać wymieniony z imienia oraz nazwiska ze względów prawnych, aktualnie przebywa w areszcie w związku za czyn, którego miał dopuścić się w czerwcu 2022 roku” – czytamy. Wstrząsającą informacją w tej kwestii podzielili się śledczy z angielskiego dziennika „The Telegraph”.

W dalszej części artykułu dowiadujemy się, że sportowiec został zatrzymany w poniedziałek 4 lipca rano. O całej sprawie został również poinformowany jego klub, ale ten na razie zdecydował się nie komentować zaistniałego problemu. Tamtejsza policja w swoim lakonicznym oświadczeniu napisała, że ofiarą gwałtu miała być dwudziestokilkuletnia kobieta, a do aresztowania oskarżonego doszło do jego domu w Barnet. Dochodzenie w sprawie ustalenia okoliczności całego zdarzenia są w toku.

Kim może być przestępca?

Co prawda personalia oskarżonego nie zostały ujawnione, aczkolwiek opublikowane w dzienniku „poszlaki” sprawiły, że w sieci pojawiły się spekulacje na temat tego, kim może być sprawca. Najczęściej przewijające się nazwisko to Thomas Partey, czyli defensywny pomocnik Arsenalu (klub z Londynu) urodzony w 1993 roku i będący reprezentantem Ghany.

Czytaj też:

