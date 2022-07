Nowe wieści ws. zdrowia Jakuba Modera. Dziennikarz wytknął błąd angielskim lekarzom

Jakub Moder to jeden z najlepszych polskich piłkarzy młodego pokolenia. Kibice reprezentacji Polski wiążą z nim duże nadzieje. Szczególnie, że dosyć szybko zaaklimatyzował się w Anglii, gdzie stał się ważnym zawodnikiem Brighton. W poprzednim sezonie zagrał w 32. meczach. Niestety w kwietniu, podczas ligowego spotkania z Norwich doznał bardzo poważnego urazu. 23-latek wszedł wówczas na murawę z ławki rezerwowych, ale po chwili upadł bez kontaktu z przeciwnikiem. Okazało się, że pomocnik zerwał więzadła.

Fatalne wieści w sprawie Jakuba Modera. Raczej nie pojedzie na mundial w Katarze

Rozpoczęła się więc walka z czasem, aby Jakub Moder mógł wystąpić na mistrzostwach świata w Katarze, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Pod koniec czerwca piłkarz w rozmowie z „Łączy Nas Piłka” na kanale YouTube wprost przyznał, że czuje się dobrze, aczkolwiek sam proces powrotu do pełni sił przebiega powoli. – To pierwszy etap, bo jestem dwa miesiące po operacji, więc na razie jest to mozolna praca, ale wszystko idzie ku dobremu. Na ten moment nie ma co przewidywać, bo to jest jeszcze krótki okres po operacji – mówił wówczas były gracz Lecha Poznań.

Teraz jednak okazało się, że sytuacja polskiego pomocnika mocno się skomplikowała. W poniedziałek, 25 lipca Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym poinformował, że będzie zawodnik Brighton potrzebować jeszcze jednego zabiegu. To fatalna wiadomość, ponieważ niemal praktycznie wyklucza go z udział w najważniejszej piłkarskiej imprezie.

– Bardzo martwią mnie najnowsze informacje na temat Jakuba Modera. Okazuje się, że ta jego rehabilitacja była niestety źle poprowadzona w Anglii i konieczny będzie drugi zabieg. To praktycznie wyklucza go z udziału w mistrzostwach świata – powiedział dziennikarz.

Po chwili zaczną zastanawiać się nad opieką medyczną w Anglii oraz Rosji. – Tak patrzę, ile jest pieniędzy w lidze angielskiej i rosyjskiej i myślę, że tam jest najgorsza opieka medyczna w stosunku do potencjału finansowego. Mogliby mieć wszystko, najlepszych specjalistów z całego świata – dodał.

