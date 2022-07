Cristiano Ronaldo przedstawił swoje żądania. Władze Manchesteru United są w szoku

Cały czas nierozstrzygnięta pozostaje przyszłość Cristiano Ronaldo. Portugalczyk miał przekazać władzom Manchesteru United, że chce odejść z klubu. Zdaniem brytyjskich mediów decyzja 37-latka jest podyktowania chęcią grania o najwyższe cele, w tym o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, do której Czerwone Diabły się nie zakwalifikowały w nadchodzącym sezonie.

Ronaldo chce rozwiązać kontrakt z Manchesterem United

Dziennikarze "Daily Mail" poinformowały, że Portugalczyk miał wysunąć swoje żądania władzom klubu. Zdaniem Brytyjczyków, Cristiano Ronaldo miał powiedzieć władzom Manchesteru United, że chce rozwiązać swój kontrakt. Umowa gwiazdora z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do czerwca 2023 roku, na mocy którego legendarny napastnik zarabia 360 000 funtów tygodniowo.

Przedstawiciele klubu z Manchesteru słysząc prośbę Portugalczyka, odparli, że nie chcą go sprzedać i utrzymywali, że ich stanowisko nie uległo zmianie, ani nie otrzymali żadnych zapytań od potencjalnego nabywcy. Te rozmowy miały nie przekonać 37-latka, który ma podtrzymywać chęć odejścia.

Cristiano Ronaldo opuścił przedsezonowe zgrupowanie

Zdaniem Brytyjskich mediów żaden klub nie jest zainteresowany pozyskaniem Ronaldo, choć swego czasu mówiło się, że Portugalczyk może zastąpić Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. 37-latek miał być zaoferowany również Chelsea czy PSG.

Cristiano Ronaldo wrócił do treningów dopiero we wtorek 26 lipca po tym, jak opuścił całe przedsezonowe zgrupowanie Manchesteru United i wyjazdy do Tajlandii czy Australii.

