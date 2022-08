Saga transferowa z udziałem Cristiano Ronaldo zakończona. Hiszpańskie media informują, gdzie zagra

Dwa miesiące temu Cristiano Ronaldo miał powiedzieć przedstawicielom Manchesteru United, że chce opuścić klub. Ta decyzja miała być podyktowana tym, że Czerwone Diabły nie zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów, a 37-letni Portugalczyk na koniec swojej kariery miał chcieć jeszcze powalczyć o najwyższe cele.

Chelsea, Bayern, Barcelona, Atletico, Napoli... to tylko nieliczne kluby, z którymi portugalska gwiazda była łączona przez ostatnie tygodnie. Poza transferami do wielkich europejskich ekip „CR7” miał mieć oferty również z egzotycznych krajów. Według TVI i CNN Portugal jakiś czas temu Portugalczyk miał otrzymać lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Mówiło się także, że oferta za gwiazdora może nadejść z Brazylii, bo prezes Corinthians Duílio Monteiro Alves miał marzyć o ściągnięciu go do swojej drużyny. W piłce nożnej wszystko jest możliwe – miał powiedzieć w programie Ulissescast.

Ronaldo mógł trafić do odwiecznego rywala Realu Madryt

W ostatnich tygodniach wydawało się, że napastnik może dołączyć do odwiecznych rywali Realu Madryt – Atletico, ale według informacji dziennikarzy „AS-a” negatywne nastawienie kibiców do tego transferu oraz świetna postawa Alvaro Moraty w przedsezonowych sparingach sprawiły, że Atletico zrezygnowało z gwiazdora. Dziennik donosi, że Ronaldo miał cieszyć się aprobatą Simeone i miał być zachwycony możliwością pracy z nim.

Jaka będzie przyszłość Cristiano Ronaldo?

Jednak przedstawiciele Manchesteru United mieli zamknąć jakiekolwiek negocjacje w sprawie transferu zdobywcy pięciu Złotych Piłek, ponieważ uważają go za kluczowego gracza w ich sportowych i ekonomicznych planach. Hiszpańscy dziennikarze informują, że jeszcze wszystko może się zdarzyć, a oferta z czołowego europejskiego klubu może sprawić, że Portugalczyk odejdzie, ale póki co Cristiano Ronaldo zostaje na Old Trafford.

