Zabawna sytuacja przed hitowym meczem Premier League. Bezcenna reakcja Juergena Kloppa na widok Łukasza Piszczka

W poniedziałek, 22 sierpnia doszło do hitowego starcia pomiędzy Manchesterem United a Liverpoolem. Spotkania z udziałem tych obu drużyn zwyczajowo nazywane są Bitwą o Anglię. Zarówno Czerwone Diabły, jak i The Reds nie najlepiej weszli w ten sezon, dlatego tak ważna była wygrana w tym meczu. Ostatecznie górą okazali się gospodarze, którzy na Old Trafford rozegrali naprawdę bardzo dobre spotkanie, pokonując rywali 2:1. Erik Ten Hag przechytrzył Juergena Kloppa. Momentami podopieczni niemieckiego szkoleniowca byli po prostu bezradni.

Juergen Klopp dostrzegł Łukasza Piszczka. Tak zareagował

Przed meczem miejsce miało zabawne zdarzenie. Na stadionie Manchesteru United bowiem pojawiła się polska ekipa platformy Viaplay, która od tego sezonu transmituje Premier League w naszym kraju. Jednym z ekspertów stacji jest Łukasz Piszczek, który także był obecny na tym ligowym szlagierze. Były gracz Borussii Dortmund wraz z Michałem Zachodnym dzielili się swoimi przemyśleniami, aż nagle zostali oblani wodą przez się zraszacze.

Wszystko zauważył Juergen Klopp. Niemiec podszedł do byłego reprezentanta Polski, aby się z nim przywitać. Obaj współpracowali ze sobą w BVB. Pod koniec lipca wyjawił, że popularny „Piszczu” jest jego jednym z najbardziej ulubionych piłkarzy, z którymi miał okazję pracować.

Gdy 55-latek zobaczył Łukasza Piszczka, rzucił do niego: – Jesteś mokry?! – zapytał, szeroko się uśmiechając. Po chwili postanowił go serdecznie wyściskać. Następnie ucięli sobie krótką pogawędkę. Na sam koniec Juergen Klopp jeszcze raz postanowił uścisnąć Polaka, ale początkowo przeszkodziła w tym czapka z daszkiem, którą obecny ekspert Viaplay został delikatnie uderzony.

