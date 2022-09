Dlatego Thomas Tuchel stracił pracę. Jeden powód jest dość zaskakujący

Chelsea nie najlepiej rozpoczęła nowy sezon. Mimo że po sześciu spotkaniach w Premier League mają na swoim koncie 10 punktów i znajdują się na szóstej pozycji, sposób gry zespołu pozostawiał sporo do życzenia. Do tego The Blues polegli w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb (0:1). Jednak chyba nikt nie spodziewał się, że Thomas Tuchel zostanie zwolniony.

Thomas Tuchel zwolniony. Media przedstawiają kulisy

Niemiecki szkoleniowiec po 20 miesiącach pracy przestał pełnić funkcję pierwszego szkoleniowca londyńskiej drużyny. Zdaniem Davida Ornsteina z „The Athletic” niekorzystny rezultat uzyskany przez Chelsea w starciu z chorwackim rywalem nie miał większego znaczenia na utratę posady przez 49-latka. Dziennikarz twierdzi, że decyzja ta zapadła już dużo wcześniej.

Natomiast Matt Law z „The Telegraph” zdradził kulisy zwolnienia Niemca. Według niego relacje trenera z nowymi właścicielami The Blues nie były najlepszy i to od samego początku. Podobno napięcie między stronami zaczęło narastać już podczas przedsezonowego zgrupowania w Stanach Zjednoczonych.

Podobno Thomas Tuchel spierał się z Toddem Boehlym, czyli właścicielem klubu, o zakontraktowanie Cristiano Ronaldo. 49-latek uznał, że Portugalczyk nie jest potrzebny w jego zespole i czuł się niekomfortowo z racji tego, że musiał tłumaczyć się szefowi ze swojej decyzji.

Co więcej, sami zawodnicy mieli dość trenera. Część z nich nie rozumiała postępowania Niemca. Czuli się niesprawiedliwie traktowani, uważając, że ich miejsce w hierarchii drużyny nie jest odpowiednie.

