Ludzie ze świata sportu oraz kluby żegnają Elżbietę II. „Jej czyny naznaczyły pokolenia”

8 września 2022 roku, chwilę przed godziną 20:00 czasu polskiego poinformowano o śmierci brytyjskiej królowej Elżbiety II. Zmarła w wieku 96 lat. Była najdłużej panującym monarchinią w historii Wielkiej Brytanii. „Królowa zmarła spokojnie w Balmoral dziś po południu. Król i Królowa Konsorta pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu” – mogliśmy przeczytać w komunikacie opublikowanym m.in. w mediach społecznościowych.

Kluby Premier League w żałobie po śmierci królowej

Kondolencje, a także wyrazy współczucia dla członków rodzinny królewskiej napływają niemal z każdej strony. Na śmierć Elżbiety II zareagował świat sportu. Kluby piłkarskie, byli wybitni zawodnicy czy też inne instytucje sportowe opublikowali krótkie, lecz treściwe komunikaty w social mediach.

„Premier League jest głęboko zasmucona wiadomością o odejściu Jej Królewskiej Mości Elżbiety II. Nasze myśli i kondolencje kierujemy do Rodziny Królewskiej i wszystkich na całym świecie opłakujących utratę Jej Królewskiej Mości” – czytamy na oficjalnym profilu Premier League.

Królową pożegnały również kluby występujące na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Według nieoficjalnych informacji władze ligi mogą zdecydować się na odwołanie nawet dwóch najbliższych kolejek Premier League.

„Wraz z wieloma naszymi kibicami poświęcimy czas na opłakiwanie i refleksję nad niesamowitym życiem i oddaną służbą Jej Królewskiej Mości” – czytamy na stronie Arsenalu. „Manchester United podziela smutek całego narodu po ogłoszeniu informacji o odejściu Jej Królewskiej Wysokości Królowej Elżbiety II” – dodaje profil Czerwonych Diabłów. „Nasze myśli i szczere kondolencje są z rodziną królewską i dołączamy do narodu w żałobie po jej stracie. Spoczywaj w pokoju, Wasza Wysokość” – napisano na stronie West Hamu United.

Wybitni piłkarze złożyli wyrazy współczucia po śmierci Elżbiety II

Kondolencje złożyli również byli wybitni piłkarze, jak Gary Lineker, czy legenda tego sportu Pele. „Taki strasznie smutny dzień. Zmarła Jej Wysokość Królowa. Naprawdę niezwykła kobieta, która służyła swojemu krajowi z godnością, lojalnością i wdziękiem. Pocieszająca, zawsze obecna w życiu większości z nas. Spoczywaj w pokoju, Wasza Wysokość” – napisał Anglik.

Z kolei Brazylijczyk dodał. „Jestem wielkim wielbicielem królowej Elżbiety II, odkąd po raz pierwszy zobaczyłem ją osobiście. Było to w 1968 roku, kiedy przyjechała do Brazylii, by przekonać się o naszej miłości do piłki nożnej i doświadczyć magii Maracany. Jej czyny naznaczyły pokolenia. Ta spuścizna będzie trwać wiecznie” – czytamy na jego profilu na Twitterze.

Formuła 1 również złożyła kondolencję

Do wyrazów współczucia dołączyła także Formuła 1. „Formuła 1 opłakuje odejście Jej Królewskiej Mości Elżbiety II. Przed ponad 70 lat poświęciła życie służbie publicznej, którą pełniła z godnością i oddaniem, inspirując wielu na całym świecie. Formuła 1 przesyła najszczersze kondolencje Rodzinie Królewskiej, wszystkim ludziom w Wielkiej Brytanii i Wspólnocie Brytyjskiej” – napisano.

