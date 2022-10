Reprezentanci Polski stracili trenera. Jego następcą może zostać znana postać

Niedawne mecze Aston Villi najdelikatniej mówiąc, pozostawiały wiele do życzenia. Na ostatnich osiem starć ligowych The Villians zwyciężyli zaledwie jeden, trzy razy remisując i czterokrotnie uznając wyższość rywala. W poprzednim spotkaniu piłkarze z Birmingham przegrali 0:3 z Fulham, co przesądziło o przyszłości Stevena Gerrarda. Angielski szkoleniowiec zabrał głos po zwolnieniu.

Steven Gerrard zwolniony z Aston Villi

Steven Gerrard przybywał do klubu z Birmingham jako ich nadzieja na lepszą przyszłość. Jeszcze w roli trenera szkockiego Rangers F.C. poprowadził klub do mistrzostwa Szkocji w sezonie 2020/21, deklasując wszystkich przeciwników, z największym rywalem zza miedzy, Celtikiem włącznie. Rangersi zdobyli wówczas 102 punkty, nie przegrywając żadnego meczu.

Stało się jasne, że po zamianie Szkocji na Anglię oczekiwania wobec legendy Liverpoolu wzrosną. Po obiecujących początkach pracy w sezonie 2021/22 Aston Villa ukończyła rozgrywki na 14. pozycji. Obecną kampanię rozpoczęła natomiast fatalnie. Po 11 meczach ligowych The Villians zajmują dopiero 17. lokatę w Premier League. Włodarze klubu zdecydowali o pożegnaniu się z angielskim szkoleniowcem.

Matty Cash i Jan Bednarek stracili trenera

Za bezpośrednią przyczynę zakończenia współpracy z Gerrardem podaje się bolesną porażkę w meczu z Fulham. Od początku spotkania na boisku znajdował się Jan Bednarek, którego w drugiej połowie zmienił Matty Cash.

W Anglii od razu zaczęto mówić o następcy angielskiego trenera. Pośród kilku nazwisk wymienia się m.in. Mauricio Pochettino, który latem został zwolniony z PSG. Argentyński szkoleniowiec jakiś czas temu wyznał, że czeka na ofertę z Premier League.

