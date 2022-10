Wideo z Mattym Cashem hitem sieci. Każdy fan piłki nożnej musi to zobaczyć!

Choć piłkarsko w ostatnich tygodniach nie wiedzie się najlepiej Matty'emu Cashowi, to nie można powiedzieć tego o sprawach poza boiskowych. Reprezentant Polski przez dłuższy czas leczył kontuzję i jak widać, poświęcił go nie tylko na rehabilitację i powrót do formy, ale też naukę języka polskiego, o której wspomina regularnie. Choć wciąż nie mówi płynnie po naszemu, to zna coraz więcej zwrotów i słówek. Najnowszym postanowił się pochwalić.

Matty Cash nauczył się nowego słówka po polsku

Nagranie z udziałem Matty'ego Casha pojawiło się w mediach społecznościowych platformy Viaplay Sport Polska, która od początku sezonu 2022/23 puszcza większość meczów Premier League. Prawy wahadłowy ekipy Czesława Michniewicza zakomunikował Polakom znane już ze sportowych kanałów telewizyjnych powiedzenie.

– Zapinajcie pasy! – słyszymy.

Kłopoty Aston Villi

Ostatnie spotkanie ligowe Aston Villa zwyciężyła wysoko 4:0, a Matty Cash rozegrał ponad 80 minut. To jeden z niewielu pozytywów, które można wyciągnąć z minionych tygodni, odnosząc się do gry klubu z Birmingham. Na 10 rozegranych spotkań zwyciężyli zaledwie 3, tyle samo razy remisując i 4 razy musieli uznać wyższość rywala.

Słabe wyniki poskutkowały zwolnieniem trenera Stevena Gerrarda, którego po kilku dniach zastąpił Unai Emery. Hiszpański szkoleniowiec wraca do Premier League po niemal trzech latach, kiedy to prowadził londyński Arsenal. Matty Cash od jakiegoś czasu pozostawał poza grą przez trapiącą go kontuzje. Teraz robi wszystko, żeby być w pełni formy na zbliżający się mundial w Katarze.

