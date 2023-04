Fatalne wieści ws. Jakuba Modera. Trener przedstawił najczarniejszy scenariusz

Jakub Moder nabawił się kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie w kwietniu 2022 roku podczas ligowego meczu Brighton z Norwich. Uraz wykluczył go z gry do końca sezonu i nie tylko, gdyż niemożliwy stał się dla niego wylot na mundial do Kataru z reprezentacją Polski. Kiedy wydawało się, że Polak powoli wraca do formy i rekonwalescencja przebiega pomyślnie, o czym mogły świadczyć m.in. jego publikacje w mediach społecznościowych, szkoleniowiec przekazał kolejne bardzo złe wieści.

Roberto De Zerbi przekazał wieści o kadrze Brighton

Niespełna dwa tygodnie temu Jakub Moder powrócił do treningów z drużyną Brighton. Choć każdego dnia wchodzi na wyższe obroty i jego ćwiczenia są coraz bardziej intensywne, to wciąż nie może grać na pełnej intensywności. Dobry jest fakt, że 24-latek nie zgłasza żadnych dodatkowych dolegliwości i pomaga kolegom z zespołu w przygotowaniach do kolejnych spotkań. Najbliższy mecz Brighton rozegra z Nottingham Forres, a menedżer Roberto De Zerbi przekazał, jak wygląda sytuacja kadrowa przed nadchodzącym spotkaniem.

– Jest zbyt wcześnie, by mówić o wyborze pierwszej jedenastki, zobaczymy jutro. Nie ma jednak wielkich problemów. Welbeck nie będzie miał problemu z grą jutro. Jeżeli chodzi o Fergusona, to nie chcemy w jego przypadku ryzykować. Mamy ostatnie dziewięć meczów, a on będzie dla nas istotny w ostatnich ośmiu – powiedział trener Brighton.

Jakub Moder może nie zagrać do końca sezonu

Niestety, ale Polacy prawdopodobnie nie doczekają się tego, na co czekają najbardziej, czyli powrotu Jakuba Modera na boisko. Roberto De Zerbi zdradził, że 24-latek nie jest jeszcze gotowy i wszystko wskazuje na to, że Brighton będzie radzić sobie bez niego już do końca bieżącej kampanii Premier League.

– Jakub Moder i Tariq Lamptey prawdopodobnie nie będą dostępni do końca sezonu – przekazał trener.

twitterCzytaj też:

Brutalne zderzenie z polską rzeczywistością piłkarską. Wnioski po pierwszym zgrupowaniu Fernando SantosaCzytaj też:

Gwiazda Lecha Poznań na celowniku uczestnika Ligi Mistrzów. Duża oferta