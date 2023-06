Gwiazdor Premier League groził śmiercią byłej partnerce. Sprawa trafiła na policję

Manchester United wrócił na odpowiednie tory w minionym sezonie. Drużyna, która przez kilka lat nie potrafiła znaleźć się w strefie gwarantującej grę w Lidze Mistrzów, zajęła trzecie miejsce w tabeli Premier League i otrzyma szansę na spełnienie swoich ambicji. Jednym z autorów sukcesu był brazylijski skrzydłowy Antony Matheus dos Santos, który dołączył do drużyny Erika Ten Haga w ubiegłym roku z Ajaxu Amsterdam. Już podczas pierwszego roku pobytu na Wyspach Brytyjskich Brazylijczyka nie obyło się bez kontrowersji.

Antony oskarżony o przemoc domową

O sprawie poinformował serwis ESPN. Jak podają, była partnerka Antony'ego Gabriela Cavallin oskarżyła Brazylijczyka o przemoc domową, twierdząc, że 23-latek dopuścił się jej czterokrotnie. Po raz pierwszy miało do tego dojść w lipcu 2022 roku, kiedy to kobieta postanowiła zakończyć związek z zawodnikiem Manchesteru United podczas jednej z imprez w Sao Paulo. Skrzydłowy miał wówczas agresywnie zareagować na decyzję Cavallin i poprosił ochroniarzy, by usunęli ją z wydarzenia. Jak się później okazało, dokonano tego w sposób na tyle brutalny, że będąca wówczas w ciąży Brazylijka straciła dziecko.

Jakiś czas po tym zdarzeniu piłkarz i kobieta wrócili do siebie, jednak błyskawicznie okazało się to złym pomysłem, ponieważ w lutym 2023 roku Antony ponownie miał wykazać się agresją wobec partnerki. Kobieta stwierdziła, że powodem takiego stanu rzeczy miała być zazdrość jej ówczesnego ukochanego. Kolejny wyraz przemocy miał zostać okazany zranieniem Brazylijki rozbitą szklanką, a 20 maja Antony miał telefonicznie grozić jej śmiercią, a także szantażować samobójstwem, jeśli ta do niego nie wróci. Co więcej, do dowodów na prawdomówność, Gabriela Cavallin do zeznań dołączyła zdjęcia obrażeń, których doznała podczas ataków jej byłego partnera.

Czytaj też:

Gwiazda Premier League za Karima Benzemę. Duży ruch Realu MadrytCzytaj też:

Koniec spekulacji! Chelsea ogłosiła nazwisko nowego trenera