Manchester United będzie miał nowego właściciela. Wypłynęły intrygujące informacje

Nie jest to żadna tajemnica, że od wielu tygodni, a nawet miesięcy rodzina Glazerów szukała możliwości, by sprzedać Manchester United. Przez długi czas jednak nie było nikogo, kto dałby radę zaspokoić oczekiwania finansowe obecnych właścicieli Czerwonych Diabłów. Ostatnio to się jednak zmieniło, o czym szeroko rozpisywały się media na całym świecie. Teraz dostaliśmy kolejne zapewnienie dotyczące tego, że uznany angielski klub trafi w ręce inwestorów z Bliskiego Wschodu.

Katarski szejk przejmie Manchester United

Rywalizacja nadal trwa i dopóki nic nie zostanie oficjalnie ogłoszone, trzeba wszelakie doniesienia traktować z dystansem. O przejęcie Manchesteru walczyli bowiem Sir Jim Ratcliffe oraz szejk Jassim z Kataru. Według najnowszych informacji medialnych to jednak nie Brytyjczyk, lecz jego „rywal” zostanie nowym właścicielem Czerwonych Diabłów.

O tym, że 20-krotni mistrzowie Anglii trafią w ręce biznesmena z Bliskiego Wschodu, poinformowało jednak ciekawe źródło, a mianowicie gazeta „Al-Watan”. Jest to o tyle ważne, iż należy ona do ojca szejka Jassima bin Hamad al-Thaniego. Teoretycznie więc doniesienia te powinny być wiarygodne, a wspomniany dziennik jawi się jako całkiem dobre źródło.

Kulisy sprzedaży Manchesteru United

W przejęciu Manchesteru United ważną rolę miał odegrać też… Właściciel Paris Saint-Germain. Pochodzący z Kataru Nasser Al-Khelaifi spotykał się z Glazerami i uwiarygadniał w ich oczach swojego rodaka. To między innymi w dużej mierze dzięki temu Amerykanie mieli bardziej przychylnie spoglądać na ofertę szejka Jassima. O tej newralgicznej, ale kluczowej roli pisał znany brytyjski dziennikarz David Ornstein.

W sprawie przejęcia Manchesteru przez nowego właściciela kibice mogą wiązać spore nadzieje zwłaszcza w kwestiach inwestycji w pierwszą drużynę. Tak, by w niedalekiej przyszłości Czerwone Diabły mogły wrócić na szczyt angielskiej i europejskiej piłki – jak za czasów Sir Alexa Fergusona.

