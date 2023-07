Jakub Moder w trudnej sytuacji. Brytyjski dziennikarz wyjaśnia

Po transferze z Lecha Poznań Jakub Moder bez kompleksów wkomponował się w Brighton i łapał minuty w Premier League. Kiedy wydawało się, że zbliża się do swojej najlepszej formy i może stać się podstawowym zawodnikiem Brighton, zdarzył się koszmar. W 83. minucie z Norwich (2 kwietnia 2022) doznał kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie, przez co od tamtej pory, aż do dziś nie pojawił się na boisku.

Roberto De Zerbi obiecywał, że poczeka na Modera

W międzyczasie w Brighton zmienił się trener, Graham Potter, który go ściągnął do klubu odszedł do Chelsea, a zastąpił go Roberto De Zerbi, który w zeszłym sezonie osiągnął ze swoim zespołem kapitalny wynik – z dorobkiem 62 punktów zajął szóste miejsce w Premier League.

W jednym z wywiadów w maju 2023 roku Włoch przyznał, że będzie czekał na Jakuba Modera. Z pewnością będzie potrzebował czasu na odbudowę. – Jesteśmy gotowi na niego poczekać – powiedział jakiś czas temu Roberto De Zerbi w rozmowie z „Viaplay”.

Dziennikarz BBC realnie ocenił szanse Jakuba Modera

Polakowi nie będzie łatwo, mimo że z klubu już odszedł mistrz świata – Alexis Mac Allister. Dziennikarze WP SportowychFaktów porozmawiali z dziennikarzem BBC Johnnym Cantorem, który realnie ocenił szanse Jakuba Modera na grę w Brighton. – Mimo odejścia zdobywcy Pucharu Świata panuje ogromna konkurencja. Moises Caicedo może pójść w jego ślady, ale przyszli Mahmoud Dahoud i James Milner, obaj mają europejskie doświadczenie – stwierdził Brytyjczyk.

– Są też Adam Lallana, Billy Gilmour, Pascal Gross, Yasin Ayari. Buonanotte Sarmiento i Enciso są postrzegani jako skrzydłowi, ale obaj mogą grać też na środku. Steven Alzate wrócił z wypożyczenia, może naciskać o miejsce lub odejść – dodał.

Dziennikarz podkreślił, że Roberto De Zerbi nie widział Polaka nawet w pełnym treningu, a co dopiero podczas spotkania. – Naprawdę nie można przewidzieć, czy będzie pierwszoplanową postacią w zespole – zakończył.

