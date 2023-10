Jakub Moder wrócił do gry po ciężkiej kontuzji. Półgodzinny występ Polaka

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy Jakub Moder mógł tylko przyglądać się grze kolegów z Brighton i reprezentacji Polski wyłączenie z trybun lub sprzed telewizora. Pomocnik w kwietniu 2022 roku w meczu z Norwich zerwał więzadło krzyżowe, co wiązało się z długą przerwą. Choć początkowo mówiło się o tym, że były piłkarz Lecha Poznań wróci na mundial w Katarze, to ostatecznie przerwa okazała się znacznie dłuższa.

Jakub Moder wrócił do gry po ciężkiej kontuzji

Urodzony w Szczecinku 24-latek stracił cały sezon ligowy 2022/2023, a także początek rozgrywek 2023/2024. Przez to nie miał okazji popracować nawet chwili z byłym selekcjonerem Biało-Czerwonych, Fernando Santosem. Powrót na boisko co rusz się przedłużał, przez co część kibiców nieśledząca na co dzień uważnie piłki nożnej mogła zapomnieć o Moderze.

Najpierw we wrześniu Moder znów rozpoczął treningi z zespołem, a w miniony weekend, po 575 dniach przerwy piłkarz znów w pojawił się na boisku. Pierwszy mecz po przerwie nie rozegrał jednak w podstawowym zespole prowadzonym przez Roberto De Zerbiego, a w drużynie do lat 21 rywalizującej w Premier League 2. Pomocnik spędził 32 minuty w starciu z Arsenalem U21. Krótki występ był z góry zaplanowany. Brighton troszczy się o prawidłowy powrót do formy Modera, przez co obawiali się o jego stan zdrowia.

Mecz młodzieżowych ekip (będącymi niejako rezerwami pierwszych drużyn) Brighton i Arsenalu zakończył się zwycięstwem rywali ekipy Modera 6:3.

Kariera Jakuba Modera

Jakub Moder trafił do Brighton z Lecha Poznań w 2020 roku, lecz od razu został wypożyczony na kilka miesięcy z powrotem do Kolejorza. Dla „Mew” do tej pory 40 spotkań. W reprezentacji Polski zagrał 20 razy, zdobywając dwie bramki.

Czytaj też:

Kumulacja bramek w Ekstraklasie zrobiła swoje. Piłkarze ustanowili nowy rekordCzytaj też:

Dantejskie sceny we Francji. Zaatakowany trener zalał się krwią