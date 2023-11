Jaub Kiwior wróci do Włoch? Sensacyjne doniesienia

W ostatnim czasie sytuacja Jakuba Kiwiora w Arsenalu się poprawiła. Po długim czasie bez gry defensor wystąpił w ostatnich dwóch meczach. Najpierw 23-latek wystąpił w wygranym 5:0 starciu z Sheffield, a następnie rozegrał 90 min przeciwko West Hamowi w Pucharze Ligi Angielskiej. To starcie Kanonierzy przegrali 1:3, ale Polak był chwalony za swoją solidną grę w brytyjskich mediach.

Jakub Kiwior na ratunek Milanowi

Do Premier League Kiwior trafił ze Spezii za 25 mln euro. W ostatnim czasie we włoskich mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia, że Polak może wrócić do Italii. Zdaniem „La Gazetty dello Sport” reprezentantem naszego kraju jest zainteresowany AC Milan, który ma spore dziury w obronie.

Stefano Pioli ma na środku obrony dostępnych tylko Malicka Thiawa i Fikauo Tomoriego. Doświadczony Simon Kjaer powoli wraca po kontuzji, ale wciąż nie jest jeszcze w pełni sił po urazie mięśniowym, który trapił go od początku października.

Pozostali obrońcy, tacy jak Pierre Kalulu, Marco Pellegrinom czy Mattia Caldara leczą urazy. Francuz niedawno w meczu z Napoli nabawił się groźnego urazu, przez który będzie pauzował przez 4-5 miesięcy, zastąpił go Argentyńczyk, który również zgłosił problem z kostką i najprawdopodobniej do gry wróci dopiero przed świętami. Podobnie będzie z włoskim stoperem, który większość swojej kariery spędził w klubowym szpitalu niż na murawie.

W przypadku fiaska, AC Milan ma plan B

Włoscy dziennikarze twierdzą, że Jakub Kiwior będzie na liście życzeń AC Milan w zimowym okienku transferowym. Zdaniem „La Gazetty dello Sport” Rossoneri chcą wypożyczyć Polaka z opcją kupnu.

Jeśli ten transfer nie wypali, to Włosi mają przygotowany plan B, którymi są Lloyd Kelly z Bournemouth, któremu kończy się kontrakt w czerwcu. Ewentualnie jedną z opcji może być przetransferowanie Juana Mirandy z Realu Betis albo Konstantinosa Koulierakisa z PAOK Ateny.

